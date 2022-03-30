В Ирпене оккупанты раздевали людей, закрывали их в подвалах и издевались над женщинами – мэр

"Вчера мы встретили жителей, которые выезжали из Ирпеня. Они сказали, что вражеские войска закрывали людей в подвалах, заставили раздеться и держали их там. Вы слышали что-то об этом?" – спросил у мэра журналист канала "Европа 1"
Маркушин ответил, что сегодня разговаривал с жителями города, которые вышли из этих подвалов, и на 100% подтверждает эту информацию.
"Они не только раздевали, обыскивали их, есть факты издевательств над женщинами. Мужчин они отделили от женщин – они их хотели как обменный фонд [использовать] для обмена на их пленных", – рассказал Маркушин.
Ирпень находится в 26 км от Киева, до начала войны там жило около 60 тыс. человек. Город регулярно подвергается обстрелам оккупантов.
23 марта в Бучанском горсовете заявили, что Вооруженные силы Украины взяли в кольцо города Ирпень, Буча и Гостомель Киевской области.
24 марта советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сообщил, что более чем 80% города Ирпень освобождено, идут бои за Бучу и Гостомель.
28 марта в Минобороны сообщили, что украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов.
По предварительной информации мэра города, во время боев и обстрелов в Ирпене погибло около 50 украинских военных и 200–300 мирных жителей. Мэр предупредил, что возвращаться в город опасно – его продолжают обстреливать, а после российских оккупантов в нем осталось много мин и растяжек.
Президент Владимир Зеленский присвоил Ирпеню звание "Город-герой Украины".