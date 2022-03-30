В Ирпене оккупанты раздевали людей, закрывали их в подвалах и издевались над женщинами – мэр

Ирпень уже освободили от оккупантов, но возвращаться в город опасно Скриншот: Ukrainian Witness / Facebook

"Вчера мы встретили жителей, которые выезжали из Ирпеня. Они сказали, что вражеские войска закрывали людей в подвалах, заставили раздеться и держали их там. Вы слышали что-то об этом?" – спросил у мэра журналист канала "Европа 1"

Маркушин ответил, что сегодня разговаривал с жителями города, которые вышли из этих подвалов, и на 100% подтверждает эту информацию.

"Они не только раздевали, обыскивали их, есть факты издевательств над женщинами. Мужчин они отделили от женщин – они их хотели как обменный фонд [использовать] для обмена на их пленных", – рассказал Маркушин.