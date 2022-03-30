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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Ирпене оккупанты раздевали людей, закрывали их в подвалах и издевались над женщинами – мэр

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Ирпень уже освободили от оккупантов, но возвращаться в город опасно
Ирпень уже освободили от оккупантов, но возвращаться в город опасно
Скриншот: Ukrainian Witness / Facebook

Во время оккупации Ирпеня российские военные закрывали жителей города в подвалах. Об этом рассказал 30 марта мэр города, руководитель местной территориальной обороны Александр Маркушин на брифинге, который транслировал Украинский медиацентр.

"Вчера мы встретили жителей, которые выезжали из Ирпеня. Они сказали, что вражеские войска закрывали людей в подвалах, заставили раздеться и держали их там. Вы слышали что-то об этом?" – спросил у мэра журналист канала "Европа 1"

Маркушин ответил, что сегодня разговаривал с жителями города, которые вышли из этих подвалов, и на 100% подтверждает эту информацию.

"Они не только раздевали, обыскивали их, есть факты издевательств над женщинами. Мужчин они отделили от женщин – они их хотели как обменный фонд [использовать] для обмена на их пленных", – рассказал Маркушин.

Контекст:

Ирпень находится в 26 км от Киева, до начала войны там жило около 60 тыс. человек. Город регулярно подвергается обстрелам оккупантов.

23 марта в Бучанском горсовете заявили, что Вооруженные силы Украины взяли в кольцо города Ирпень, Буча и Гостомель Киевской области.

24 марта советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сообщил, что более чем 80% города Ирпень освобождено, идут бои за Бучу и Гостомель.

28 марта в Минобороны сообщили, что украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов.

По предварительной информации мэра города, во время боев и обстрелов в Ирпене погибло около 50 украинских военных и 200–300 мирных жителей. Мэр предупредил, что возвращаться в город опасно – его продолжают обстреливать, а после российских оккупантов в нем осталось много мин и растяжек.  

Президент Владимир Зеленский присвоил Ирпеню звание "Город-герой Украины".

Теги: оккупация, пленные, Ирпень, война России против Украины, женщины, российские оккупанты
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