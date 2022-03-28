Украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов. Видео

Отмечается, что украинские военные выбили основные силы противника за пределы города.
В то же время жителей Ирпеня просят пока не возвращаться в город – это опасно, так как еще работает вражеская артиллерия.
Как видно на видео, в городе есть значительные повреждения, часть домов разрушено полностью.
Ранее об освобождении Ирпеня сообщал в Facebook мэр города Александр Маркушин.
"Наш Ирпень освобожден от московской нечисти! Слава Украине! Слава ее защитникам! Вечная память погибшим Героям", – написал он.
В опубликованном видео Маркушин рассказал, что в городе "идет зачистка", добавив, что на Ирпень еще могут быть атаки со стороны оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вооруженные силы Украины на нескольких участках пошли в контрнаступление и борются за возвращение территорий, занятых российскими оккупантами после начала вторжения 24 февраля, в трех областях – Киевской, Херсонской и Николаевской, сообщил 22 марта американский телеканал CNN со ссылкой на информацию неназванного высокопоставленного представителя министерства обороны США.
23 марта в Бучанском горсовете заявили, что Вооруженные силы Украины взяли в кольцо города Ирпень, Буча и Гостомель Киевской области.
Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко говорил 24 марта, что Ирпень освобожден более чем на 80%.