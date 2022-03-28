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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов. Видео

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В Минобороны Украины просят жителей Ирпеня пока не возвращаться в город это опасно
В Минобороны Украины просят жителей Ирпеня пока не возвращаться в город – это опасно
Скриншот: Міністерство оборони України / Facebook

Ирпень, что под Киевом, освобожден от российских оккупантов. Об этом говорится в видеоматериале, опубликованном 28 марта в Facebook Минобороны Украины.

Отмечается, что украинские военные выбили основные силы противника за пределы города.

В то же время жителей Ирпеня просят пока не возвращаться в город – это опасно, так как еще работает вражеская артиллерия.

Как видно на видео, в городе есть значительные повреждения, часть домов разрушено полностью.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/videos/506788187698892/

Ранее об освобождении Ирпеня сообщал в Facebook мэр города Александр Маркушин.

"Наш Ирпень освобожден от московской нечисти! Слава Украине! Слава ее защитникам! Вечная память погибшим Героям", – написал он.

В опубликованном видео Маркушин рассказал, что в городе "идет зачистка", добавив, что на Ирпень еще могут быть атаки со стороны оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вооруженные силы Украины на нескольких участках пошли в контрнаступление и борются за возвращение территорий, занятых российскими оккупантами после начала вторжения 24 февраля, в трех областях – Киевской, Херсонской и Николаевской, сообщил 22 марта американский телеканал CNN со ссылкой на информацию неназванного высокопоставленного представителя министерства обороны США.

23 марта в Бучанском горсовете заявили, что Вооруженные силы Украины взяли в кольцо города Ирпень, Буча и Гостомель Киевской области.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко говорил 24 марта, что Ирпень освобожден более чем на 80%.

Теги: Россия, Украина, военные, Вооруженные силы Украины, артиллерия, вторжение, Ирпень, Минобороны, война России против Украины, мэр
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