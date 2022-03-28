Украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов. Видео

В Минобороны Украины просят жителей Ирпеня пока не возвращаться в город – это опасно Скриншот: Міністерство оборони України / Facebook

Отмечается, что украинские военные выбили основные силы противника за пределы города.

В то же время жителей Ирпеня просят пока не возвращаться в город – это опасно, так как еще работает вражеская артиллерия.

Как видно на видео, в городе есть значительные повреждения, часть домов разрушено полностью.

Ранее об освобождении Ирпеня сообщал в Facebook мэр города Александр Маркушин.

"Наш Ирпень освобожден от московской нечисти! Слава Украине! Слава ее защитникам! Вечная память погибшим Героям", – написал он.

В опубликованном видео Маркушин рассказал, что в городе "идет зачистка", добавив, что на Ирпень еще могут быть атаки со стороны оккупантов.

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