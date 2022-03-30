В Ирпене погибли около 50 украинских военных и 200–300 жителей города – мэр

"К сожалению, 16 бойцов из нашей территориальной обороны погибли. 29 – в больнице. Если добавить еще и ВСУ, то, я думаю, где-то вообще до 50 человек погибли и человек 100 ребят ранены. Но отвоевали, не отдали маленький город, уже герой, не дали пройти врагу в Киев", – сказал Маркушин.

На вопрос о количестве погибших мирных жителей города он ответил, что точной информации сейчас нет. Маркушин напомнил, что когда шли интенсивные бои и обстрелы, жители хоронили погибших во дворах, парках.

"Я думаю, приблизительно 200–300 человек, к сожалению, погибли. Очень много под завалами погибших... Завалы еще никто не разбирал, а там 100% есть люди... Сегодня наша команда вместе с полицией и военными занималась вывозом погибших", – сказал Маркушин.

Он добавил, что российские оккупанты в городе расстреливали мирных жителей.

"Люди, которые им не нравились, – их просто расстреливали... Танками украинцев, которые были убиты, раздавливали, просто закатывали в асфальт. Мы это точно не простим ни одному их военному. На это было страшно смотреть", – сказал Маркушин.

По его словам, в городе разрушено 50% домов и критической инфраструктуры. Водоснабжение уже восстанавливается путем подключения сетей к киевским, а энергоснабжение и газоснабжение еще не могут восстановить, потому что часть подстанций разбомбили и, кроме того, в городе все еще опасно.

"Нас постоянно обстреливают из района Бучи, Ворзеля. Ирпень страдает от обстрелов "Градов", от обстрелов минометов, от тяжелой артиллерии, частично обстреливают из танков нас и из стрелкового оружия", – сказал мэр. Кроме того, в городе очень много заминированных мест, сейчас ими занимаются саперы.

Маркушин подчеркнул, что сегодня "город на 100% под контролем наших военных, нашей территориальной обороны, есть полиция". По его словам, сейчас в Ирпене нет российских захватчиков и периметр города полностью контролируется украинскими войсками.

В ГСЧС показали видео работы спасателей в Ирпене. "Сегодня мы не только помогаем спасать, мы выносим тела наших людей, жизнь которых забрали враги. Это трудная и опасная работа, но и ее нужно делать", – говорится в сообщении.

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