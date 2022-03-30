ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Ирпене погибли около 50 украинских военных и 200–300 жителей города – мэр

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Маркушин отметил, что Ирпень продолжают обстреливать из "Градов", тяжелой артиллерии, танков
Маркушин отметил, что Ирпень продолжают обстреливать из "Градов", тяжелой артиллерии, танков
Скриншот: UkraineMediaCentre Kyiv / YouTube

По предварительным данным, 200–300 жителей города Ирпень Киевской области погибли во время оккупации, уличных боев и от обстрелов. Также в ходе боев за город погибли около 50 военнослужащих. Об этом рассказал 30 марта мэр города, руководитель местной территориальной обороны Александр Маркушин на брифинге, который транслировал Украинский медиацентр.

"К сожалению, 16 бойцов из нашей территориальной обороны погибли. 29 – в больнице. Если добавить еще и ВСУ, то, я думаю, где-то вообще до 50 человек погибли и человек 100 ребят ранены. Но отвоевали, не отдали маленький город, уже герой, не дали пройти врагу в Киев", – сказал Маркушин.

На вопрос о количестве погибших мирных жителей города он ответил, что точной информации сейчас нет. Маркушин напомнил, что когда шли интенсивные бои и обстрелы, жители хоронили погибших во дворах, парках.

"Я думаю, приблизительно 200–300 человек, к сожалению, погибли. Очень много под завалами погибших... Завалы еще никто не разбирал, а там 100% есть люди... Сегодня наша команда вместе с полицией и военными занималась вывозом погибших", – сказал Маркушин.

Он добавил, что российские оккупанты в городе расстреливали мирных жителей.

"Люди, которые им не нравились, – их просто расстреливали... Танками украинцев, которые были убиты, раздавливали, просто закатывали в асфальт. Мы это точно не простим ни одному их военному. На это было страшно смотреть", – сказал Маркушин.

По его словам, в городе разрушено 50% домов и критической инфраструктуры. Водоснабжение уже восстанавливается путем подключения сетей к киевским, а энергоснабжение и газоснабжение еще не могут восстановить, потому что часть подстанций разбомбили и, кроме того, в городе все еще опасно.

"Нас постоянно обстреливают из района Бучи, Ворзеля. Ирпень страдает от обстрелов "Градов", от обстрелов минометов, от тяжелой артиллерии, частично обстреливают из танков нас и из стрелкового оружия", – сказал мэр. Кроме того, в городе очень много заминированных мест, сейчас ими занимаются саперы. 

Маркушин подчеркнул, что сегодня "город на 100% под контролем наших военных, нашей территориальной обороны, есть полиция". По его словам, сейчас в Ирпене нет российских захватчиков и периметр города полностью контролируется украинскими войсками.

В ГСЧС показали видео работы спасателей в Ирпене. "Сегодня мы не только помогаем спасать, мы выносим тела наших людей, жизнь которых забрали враги. Это трудная и опасная работа, но и ее нужно делать", – говорится в сообщении. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

16 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что на отдельных направлениях украинской армии удалось перейти в контрнаступление. 22 марта американский телеканал CNN со ссылкой на информацию Пентагона отметил успешную контратаку ВСУ на севере и западе от Киева. По данным телеканала, украинские военные борются за возвращение территорий, занятых российскими оккупантами в трех областях – Киевской, Херсонской и Николаевской.

23 марта в Бучанском горсовете заявили, что Вооруженные силы Украины взяли в кольцо города Ирпень, Буча и Гостомель Киевской области.

24 марта советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сообщил, что более чем 80% города Ирпень освобождено, идут бои за Бучу и Гостомель.

28 марта в Минобороны сообщили, что украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов.

25 марта президент Владимир Зеленский присвоил Ирпеню звание "Город-герой Украины".

Теги: военные, оккупация, танки, Киевская область, раненые, Ирпень, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Создатели платформы об артистах, замалчивающих нападение РФ на Украину, убрали из черного списка "признавшую свои ошибки" Лободу
Создатели платформы об артистах, замалчивающих нападение РФ на Украину, убрали из черного списка "признавшую свои ошибки" Лободу
"Не могла подумать, через какие испытания придется пройти". Звезда "Танцев со звездами" Яна Заец во время войны во второй раз стала матерью
"Не могла подумать, через какие испытания придется пройти". Звезда "Танцев со звездами" Яна Заец во время войны во второй раз стала матерью
"Это пренебрежение к своей стране, которая обливается кровью!" Жену Павлика раскритиковали за радостное видео из места эвакуации
"Это пренебрежение к своей стране, которая обливается кровью!" Жену Павлика раскритиковали за радостное видео из места эвакуации
Точилка в виде стоящего на четвереньках голозадого Путина стала хитом продаж на американском сайте. Фото
Точилка в виде стоящего на четвереньках голозадого Путина стала хитом продаж на американском сайте. Фото
  "Без руки, без ноги. Не треба було, курво, сюди йти". Украинцы выпустили кавер на хит Modern Talking, высмеяв армию "бомжей и рагулей" из РФ. Видео
  "Без руки, без ноги. Не треба було, курво, сюди йти". Украинцы выпустили кавер на хит Modern Talking, высмеяв армию "бомжей и рагулей" из РФ. Видео
"Глянец, который заслужили в Мордоре". Редакция мужского журнала в РФ запустила акцию – каждый сотый покупатель получит пачку гречки. Фото
"Глянец, который заслужили в Мордоре". Редакция мужского журнала в РФ запустила акцию – каждый сотый покупатель получит пачку гречки. Фото
Экс-супруг замалчивающей нападение РФ на Украину Ани Лорак заявил, что не может видеться с дочерью
Экс-супруг замалчивающей нападение РФ на Украину Ани Лорак заявил, что не может видеться с дочерью
"Как будто мы специально рожали троих под войну". Жена Анатолия Анатолича ответила хейтерам, которые осудили отъезд ведущего за границу
"Как будто мы специально рожали троих под войну". Жена Анатолия Анатолича ответила хейтерам, которые осудили отъезд ведущего за границу
  "Я в ярости от всего, что происходит. Мне очень больно, стыдно". Рэпер Face выступил в Варшаве в поддержку Украины. Видео
  "Я в ярости от всего, что происходит. Мне очень больно, стыдно". Рэпер Face выступил в Варшаве в поддержку Украины. Видео
Осадчая проживающей в РФ Тодоренко: Приглашаем родить в бомбоубежище. Приезд организуем
Осадчая – проживающей в РФ Тодоренко: Приглашаем родить в бомбоубежище. Приезд организуем
  Джамала – российским оккупантам: Вы сами не понимаете, за что воюете. Зачем это вам надо? Зачем вы идете на эту войну?
  Джамала – российским оккупантам: Вы сами не понимаете, за что воюете. Зачем это вам надо? Зачем вы идете на эту войну?
  "Зачем демонстрировать любовь, если ее нет". Друг Дорофеевой и Dantes рассказал о расставании пары
  "Зачем демонстрировать любовь, если ее нет". Друг Дорофеевой и Dantes рассказал о расставании пары
95-летняя Елизавета II впервые за пять месяцев появилась на публике в компании детей, внуков и правнуков. Фото
95-летняя Елизавета II впервые за пять месяцев появилась на публике в компании детей, внуков и правнуков. Фото
"Мы очень довольны этим сюрпризом". Жена Болдуина сообщила, что вскоре в седьмой раз станет матерью
"Мы очень довольны этим сюрпризом". Жена Болдуина сообщила, что вскоре в седьмой раз станет матерью
Звезда фильмов о Гарри Поттере Скарлетт Бирн спустя полтора года после рождения дочери родила двойню. Фото
Звезда фильмов о Гарри Поттере Скарлетт Бирн спустя полтора года после рождения дочери родила двойню. Фото
  Могилевская о Зеленском: Я знаю его. Он не сдастся никогда. Никогда не бросит
  Могилевская о Зеленском: Я знаю его. Он не сдастся никогда. Никогда не бросит
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк: Поздно всралась Лобода. Не знаю, что делать с больной Maruv – на ее родине расфигачили станцию те, кому она показывает голую задницу (47662)
2
"Зачем демонстрировать любовь, если ее нет". Друг Дорофеевой и Dantes рассказал о расставании пары (34296)
3
Сын Повалий сообщил о неизлечимом диагнозе своего двухлетнего сына (19531)
4
"Я с двумя детьми уехала, а мой муж остался защищать". Полякова рассказала, что ее муж служит в теробороне (16011)
5
"Этим не купишь уважение нации". Крапивина после слов Данилко о неискренности Лободы рассказала, сколько денег пожертвовала ее экс-протеже (13462)
6
"Как будто мы специально рожали троих под войну". Жена Анатолия Анатолича ответила хейтерам, которые осудили отъезд ведущего за границу (12485)
7
"Оскар 2022". Уилл Смит в прямом эфире ударил ведущего Криса Рока после неудачной шутки в адрес его супруги. Видео (8430)
8
Могилевская о Зеленском: Я знаю его. Он не сдастся никогда. Никогда не бросит (7883)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS