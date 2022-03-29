Зеленский: Нам нельзя выжигать эмоции сейчас. Нельзя завышать ожидания. Просто чтоб не перегореть

Зеленский: Мариуполь так и остается заблокированным. Российские войска не дали сегодня организовать ни одного гуманитарного коридора Фото: president.gov.ua

"Сегодня у нас хорошая новость. Наши защитники продвигаются в Киевскую область, возвращают контроль над украинской территорией. Освободили Ирпень. Молодцы! Благодарен каждому и каждой – всем, кто работал на этот результат. Оккупантов отталкивают от Ирпеня. Отталкивают от Киева", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что еще рано говорить о безопасности в этой части области, так как боевые действия продолжаются.

"Российские войска удерживают под своим контролем север Киевщины, имеют ресурсы и живую силу. Пытаются восстанавливать разбитые подразделения. Уровень их потерь даже в 90% не является для них аргументом, чтобы останавливаться. Сотни и сотни единиц сожженной и оставленной вражеской техники не убеждают их, что будет с каждым", – отметил Зеленский.

Он напомнил, что в Черниговской, Сумской, Харьковской областях, на Донбассе, на юге Украины ситуация остается напряженной и очень сложной.

"Это безжалостная война против нашего народа, против наших людей, наших детей. На этот день известно о гибели 143 детей. Мариуполь так и остается заблокированным. Российские войска не дали сегодня организовать ни одного гуманитарного коридора, не дали "тишину", – сказал Зеленский.

Он призвал воспринимать ситуацию уравновешенно, ,"без излишней эйфории от успехов, но и без самонакручивания".

"Нам еще нужно время. Нам еще нужно оружие. Мы еще должны бороться, должны терпеть. Нам нельзя выжигать эмоции сейчас. Нельзя завышать ожидания. Просто чтоб не перегореть", – резюмировал президент.

Зеленский добавил, что перед тем, как записывать это обращение, подписал несколько указов о награждении военнослужащих ВСУ государственными наградами. Президент наградил 302 воина, часть из них – посмертно.

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