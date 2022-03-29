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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Нам нельзя выжигать эмоции сейчас. Нельзя завышать ожидания. Просто чтоб не перегореть

Зеленский: Мариуполь так и остается заблокированным. Российские войска не дали сегодня организовать ни одного гуманитарного коридора
Зеленский: Мариуполь так и остается заблокированным. Российские войска не дали сегодня организовать ни одного гуманитарного коридора
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские воины возвращают контроль над территорией в Киевской области, но ситуация там остается опасной. Об этом он сказал в видеообращении по итогам 28 марта, которое опубликовал Офис президента.

"Сегодня у нас хорошая новость. Наши защитники продвигаются в Киевскую область, возвращают контроль над украинской территорией. Освободили Ирпень. Молодцы! Благодарен каждому и каждой – всем, кто работал на этот результат. Оккупантов отталкивают от Ирпеня. Отталкивают от Киева", – сказал Зеленский. 

Он подчеркнул, что еще рано говорить о безопасности в этой части области, так как боевые действия продолжаются.

"Российские войска удерживают под своим контролем север Киевщины, имеют ресурсы и живую силу. Пытаются восстанавливать разбитые подразделения. Уровень их потерь даже в 90% не является для них аргументом, чтобы останавливаться. Сотни и сотни единиц сожженной и оставленной вражеской техники не убеждают их, что будет с каждым", – отметил Зеленский.

Он напомнил, что в Черниговской, Сумской, Харьковской областях, на Донбассе, на юге Украины ситуация остается напряженной и очень сложной.

"Это безжалостная война против нашего народа, против наших людей, наших детей. На этот день известно о гибели 143 детей. Мариуполь так и остается заблокированным. Российские войска не дали сегодня организовать ни одного гуманитарного коридора, не дали "тишину", – сказал Зеленский.

Он призвал воспринимать ситуацию уравновешенно, ,"без излишней эйфории от успехов, но и без самонакручивания".

"Нам еще нужно время. Нам еще нужно оружие. Мы еще должны бороться, должны терпеть. Нам нельзя выжигать эмоции сейчас. Нельзя завышать ожидания. Просто чтоб не перегореть", – резюмировал президент. 

Зеленский добавил, что перед тем, как записывать это обращение, подписал несколько указов о награждении военнослужащих ВСУ государственными наградами. Президент наградил 302 воина, часть из них – посмертно. 

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1681819272193692/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

16 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что на отдельных направлениях украинской армии удалось перейти в контрнаступление. 22 марта американский телеканал CNN со ссылкой на информацию Пентагона отметил успешную контратаку ВСУ на севере и западе от Киева. По данным телеканала, украинские военные борются за возвращение территорий, занятых российскими оккупантами в трех областях – Киевской, Херсонской и Николаевской.

23 марта в Бучанском горсовете заявили, что Вооруженные силы Украины взяли в кольцо города Ирпень, Буча и Гостомель Киевской области.

24 марта советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сообщил, что более чем 80% города Ирпень освобождено, идут бои за Бучу и Гостомель.

Теги: военные, Мариуполь, Вооруженные силы Украины, Киевская область, Ирпень, дети, Владимир Зеленский, война России против Украины, награды
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