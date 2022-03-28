Украина никогда не пойдет на компромиссы с РФ, которые могут привести к распаду страны – Зеленский

Он допустил, что "возможно, какие-то компромиссы, которые не будут угрожать нашему физическому выживанию, будут сделаны для спасения жизней тысяч людей".

При этом "что же касается компромиссов, которые могут привести к распаду страны, тех, которые предлагает, вернее, требует [президент РФ Владимир] Путин в форме ультиматума, – мы никогда не пойдем на них. Никогда", отметил Зеленский.

По его мнению, несмотря на сложную военную обстановку, Украина уже побеждает, поэтому "пока твердо намерена не поддаваться этим требованиям".

Война России против Украины. Главное (обновляется)