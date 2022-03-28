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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина никогда не пойдет на компромиссы с РФ, которые могут привести к распаду страны – Зеленский

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Украина уже побеждает, считает Зеленский
Украина уже побеждает, считает Зеленский
Фото: president.gov.ua

Украина ни при каких обстоятельствах не пойдет на компромиссы с РФ, которые могут привести к ее распаду. Об этом в интервью The Economist, опубликованном 27 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он допустил, что "возможно, какие-то компромиссы, которые не будут угрожать нашему физическому выживанию, будут сделаны для спасения жизней тысяч людей".

При этом "что же касается компромиссов, которые могут привести к распаду страны, тех, которые предлагает, вернее, требует [президент РФ Владимир] Путин в форме ультиматума, – мы никогда не пойдем на них. Никогда", отметил Зеленский.

По его мнению, несмотря на сложную военную обстановку, Украина уже побеждает, поэтому "пока твердо намерена не поддаваться этим требованиям".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала массового военного вторжения России, которое началось 24 февраля, уже состоялись три очных раунда переговоров Украины с РФ, потом встречи делегаций проходили в видеоформате. Следующий очный раунд запланирован на 28–30 марта в Турции.

"Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявлял советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын говорил, что в разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Путин озвучил шесть требований к Украине: нейтралитет и отказ от будущего вступления в НАТО; демилитаризация и взаимное предоставление гарантий безопасности по австрийской модели; "денацификация"; отмена "помех" для широкого употребления русского языка; признание "ДНР" и "ЛНР"; признание аннексированного Крыма территорией России.

По словам Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требование "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он 27 марта.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, переговоры, вторжение, ультиматум, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, интервью
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