ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Страны Запада имеют разные интересы в войне РФ против Украины – Зеленский

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На Западе есть некоторые страны, которые "не возражают" против долгой войны в Украине, отметил Зеленский
На Западе есть некоторые страны, которые "не возражают" против долгой войны в Украине, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Западные страны имеют разные интересы в войне, которую 24 февраля против Украины начала Россия.

Такое мнение в интервью The Economist, опубликованном 27 марта, выразил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, на Западе есть некоторые страны, которые "не возражают против долгой войны, потому что это будет означать истощение России, даже если это будет означать гибель Украины и будет стоить украинских жизней".

В то же время для других государств выгоднее, чтобы война закончилась быстро, так как рынок РФ большой и их экономика страдает в результате войны, эти страны "хотели бы, чтобы Россия сохранила определенные рынки", считает президент Украины.

При этом богатые страны "признают нацизм в России" и обязательно хотят, чтобы Украина победила, отметил Зеленский.

Кроме того, как подчеркнул глава Украинского государства, есть "небольшие страны", которые полностью поддерживают Киев, но "они – более либеральные государства и обеспокоены гуманитарными вопросами". Они выступают за как можно скорейшее окончание войны "любой ценой", считая, что "люди на первом месте", пояснил Зеленский.

Также, по мнению президента, есть ряд государств, которые любыми способами желают побыстрее закончить войну в Украине, потому что их можно считать "офисами РФ в Европе".

На стороне Киева определенно Великобритания, которая хочет, чтобы Украина победила, указал Зеленский. США помогают, они "подтолкнули многие страны помочь нам", но "немного медленнее, чем нам нужно", резюмировал президент Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Перед вторжением РФ в Украину и после его начала 24 февраля ряд стран предоставляют Украине финансовую, военную и гуманитарную помощь.

6 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что иностранные государства предоставили Украине более 1 тыс. тонн гуманитарного груза и более 60 тыс. единиц оружия и товаров для военнослужащих.

Зеленский 15 марта призвал партнеров Украины увеличить объемы военной помощи, которая поступает в страну из-за массового вторжения РФ. По его словам, вооружение из стран Запада на неделю расходуется Украиной за 20 часов.

23 марта, Совет ЕС принял решение удвоить финансирование военной помощи Украине до €1 млрд.

24 марта в Брюсселе (Бельгия) состоялся внеочередной саммит Североатлантического Альянса, посвященный нападению России на Украину, которое началось 24 февраля. В коммюнике по итогам саммита отмечается, что НАТО намерен и впредь оказывать всевозможную помощь и поддержку Украине для противостояния российскому вторжению.

Теги: Россия, США, Украина, Великобритания, вооружение, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Ти ще пізнаєш, Путлєр, нашу лють". "Лісапетний батальйон" спела о "русских упырях", которые стали перегноем в Украине. Видео
  "Ти ще пізнаєш, Путлєр, нашу лють". "Лісапетний батальйон" спела о "русских упырях", которые стали перегноем в Украине. Видео
Переехавший во Францию украинский кот-блогер Степан помогает животным в Украине. Благодаря подписчикам он уже собрал $10 тыс.
Переехавший во Францию украинский кот-блогер Степан помогает животным в Украине. Благодаря подписчикам он уже собрал $10 тыс.
Полякова лично будет поздравлять украинских защитников, медиков и спасателей с днем рождения. Певица рассказала, как сделать заявку
Полякова лично будет поздравлять украинских защитников, медиков и спасателей с днем рождения. Певица рассказала, как сделать заявку
  "Оскар 2022". Уилл Смит в прямом эфире ударил ведущего Криса Рока после неудачной шутки в адрес его супруги. Видео
  "Оскар 2022". Уилл Смит в прямом эфире ударил ведущего Криса Рока после неудачной шутки в адрес его супруги. Видео
Сын Повалий сообщил о неизлечимом диагнозе своего двухлетнего сына
Сын Повалий сообщил о неизлечимом диагнозе своего двухлетнего сына
Мила Кунис на церемонии вручения "Оскар" выступила в поддержку украинского народа
Мила Кунис на церемонии вручения "Оскар" выступила в поддержку украинского народа
  "Это та ситуация, в которой нет второго стула. Пожалуйста, определись". Данилко заявил, что не верит в искренность Лободы
  "Это та ситуация, в которой нет второго стула. Пожалуйста, определись". Данилко заявил, что не верит в искренность Лободы
  "Они очень аппетитные, ароматные и нежные". Кулинарный блогер показала, как готовить бендерики с мясом. Видео
  "Они очень аппетитные, ароматные и нежные". Кулинарный блогер показала, как готовить бендерики с мясом. Видео
  Кондратюк: Поздно всралась Лобода. Не знаю, что делать с больной Maruv – на ее родине расфигачили станцию те, кому она показывает голую задницу
  Кондратюк: Поздно всралась Лобода. Не знаю, что делать с больной Maruv – на ее родине расфигачили станцию те, кому она показывает голую задницу
  "Мечусь пропагандой, как икрой, был гей, а теперь п...дарас боевой". Серга в песне "Аналоговнет" спел о поддержавшем войну Баскове. Видео
  "Мечусь пропагандой, как икрой, был гей, а теперь п...дарас боевой". Серга в песне "Аналоговнет" спел о поддержавшем войну Баскове. Видео
Осудивший нападение РФ на Украину рэпер Face заявил, что удалил все свои треки с российских стриминговых платформ
Осудивший нападение РФ на Украину рэпер Face заявил, что удалил все свои треки с российских стриминговых платформ
"Нет слов, чтобы описать, что значит его отпустить". Возлюбленная Кухты Мендель заявила, что он ушел защищать Украину на передовую
"Нет слов, чтобы описать, что значит его отпустить". Возлюбленная Кухты Мендель заявила, что он ушел защищать Украину на передовую
"Какая красивая пара". Служащий в теробороне Сенцов показал фото с возлюбленной
"Какая красивая пара". Служащий в теробороне Сенцов показал фото с возлюбленной
В Китае удаляют все фильмы с Киану Ривзом из-за его участия в концерте в поддержку Тибета
В Китае удаляют все фильмы с Киану Ривзом из-за его участия в концерте в поддержку Тибета
  I Am Not Ok. Kazka в новом клипе показала кадры войны РФ против Украины. Видео
  I Am Not Ok. Kazka в новом клипе показала кадры войны РФ против Украины. Видео
"Заспівають всі, коли подохнеш у бункері". Dantes показал новый фрагмент песни о победе Украины над РФ
"Заспівають всі, коли подохнеш у бункері". Dantes показал новый фрагмент песни о победе Украины над РФ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мы взвесили "за" и "против" и решили, что поедем". Анатолий Анатолич сообщил, что вывез семью во Францию (67535)
2
"Слава богу, мы сейчас не вместе". Alekseev прокомментировал отношения со своей избранницей, российской певицей из "ВИА Гры" Синецкой (49111)
3
"Какая красивая пара". Служащий в теробороне Сенцов показал фото с возлюбленной (31908)
4
"Мечусь пропагандой, как икрой, был гей, а теперь п...дарас боевой". Серга в песне "Аналоговнет" спел о поддержавшем войну Баскове. Видео (25412)
5
Кондратюк: Поздно всралась Лобода. Не знаю, что делать с больной Maruv – на ее родине расфигачили станцию те, кому она показывает голую задницу (21776)
6
Сын Повалий сообщил о неизлечимом диагнозе своего двухлетнего сына (7757)
7
"Нет слов, чтобы описать, что значит его отпустить". Возлюбленная Кухты Мендель заявила, что он ушел защищать Украину на передовую (7590)
8
"Это та ситуация, в которой нет второго стула. Пожалуйста, определись". Данилко заявил, что не верит в искренность Лободы (5314)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS