Страны Запада имеют разные интересы в войне РФ против Украины – Зеленский

На Западе есть некоторые страны, которые "не возражают" против долгой войны в Украине, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Такое мнение в интервью The Economist, опубликованном 27 марта, выразил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, на Западе есть некоторые страны, которые "не возражают против долгой войны, потому что это будет означать истощение России, даже если это будет означать гибель Украины и будет стоить украинских жизней".

В то же время для других государств выгоднее, чтобы война закончилась быстро, так как рынок РФ большой и их экономика страдает в результате войны, эти страны "хотели бы, чтобы Россия сохранила определенные рынки", считает президент Украины.

При этом богатые страны "признают нацизм в России" и обязательно хотят, чтобы Украина победила, отметил Зеленский.

Кроме того, как подчеркнул глава Украинского государства, есть "небольшие страны", которые полностью поддерживают Киев, но "они – более либеральные государства и обеспокоены гуманитарными вопросами". Они выступают за как можно скорейшее окончание войны "любой ценой", считая, что "люди на первом месте", пояснил Зеленский.

Также, по мнению президента, есть ряд государств, которые любыми способами желают побыстрее закончить войну в Украине, потому что их можно считать "офисами РФ в Европе".

На стороне Киева определенно Великобритания, которая хочет, чтобы Украина победила, указал Зеленский. США помогают, они "подтолкнули многие страны помочь нам", но "немного медленнее, чем нам нужно", резюмировал президент Украины.

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