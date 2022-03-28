Зеленский о введении жестких санкций против РФ из-за вторжения в Украину: Мы не морские свинки, над которыми можно проводить эксперименты

Зеленский неоднократно призывал ввести санкции против РФ до ее вторжения в Украину Фото: president.gov.ua

Журналист уточнила у главы Украинского государства, произошло бы вторжение РФ, если были бы введены превентивные жесткие санкции.

Это было бы "в другом масштабе и без помощи Беларуси", что "дало бы украинским военным больше времени для подготовки к дальнейшему вторжению России", ответил Зеленский.

По его словам, жесткие ограничения против РФ показали бы Беларуси, "что может произойти, если будут приняты упреждающие санкции в отношении российского бизнеса, экспорта нефти и газа, и это с учетом того, что белорусы не поддерживают [войну России против Украины]".

Зеленский отметил, что неоднократно поднимал перед западными партнерами вопрос газопровода "Северный поток – 2", который должен был соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины, а также указывал на риски, связанные с ним.

Глава Украинского государства подчеркнул, что западные партнеры не отработали санкции по полному отключению РФ от международной межбанковской системы SWIFT (в частности, не отключен Центробанк России), также пока не введено эмбарго на экспорт нефти и газа из РФ. Сейчас, судя по заявлениям, это решение зависит от того, начнет ли Россия химическую атаку против Украины, но это неправильный подход, считает Зеленский. По его убеждению, украинцы – "не морские свинки, над которыми можно проводить эксперименты".

Зеленский призвал партнеров Киева, которые "смотрят на Россию через военно-стратегическую призму и используют Украину как щит", перестать занимать оборонительную позицию в диалоге с Москвой, а действовать наступательно.

SWIFT "по-прежнему работает в России для руководителей России", резюмировал президент Украины.

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