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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о введении жестких санкций против РФ из-за вторжения в Украину: Мы не морские свинки, над которыми можно проводить эксперименты

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Зеленский неоднократно призывал ввести санкции против РФ до ее вторжения в Украину
Зеленский неоднократно призывал ввести санкции против РФ до ее вторжения в Украину
Фото: president.gov.ua

Если бы против РФ ввели более жесткие санкции раньше, то полномасштабной российской атаки на Украину не произошло бы. Такое мнение в интервью The Economist, опубликованном 27 марта, выразил президент Украины Владимир Зеленский.

Журналист уточнила у главы Украинского государства, произошло бы вторжение РФ, если были бы введены превентивные жесткие санкции.

Это было бы "в другом масштабе и без помощи Беларуси", что "дало бы украинским военным больше времени для подготовки к дальнейшему вторжению России", ответил Зеленский.

По его словам, жесткие ограничения против РФ показали бы Беларуси, "что может произойти, если будут приняты упреждающие санкции в отношении российского бизнеса, экспорта нефти и газа, и это с учетом того, что белорусы не поддерживают [войну России против Украины]".

Зеленский отметил, что неоднократно поднимал перед западными партнерами вопрос газопровода "Северный поток – 2", который должен был соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины, а также указывал на риски, связанные с ним.

Глава Украинского государства подчеркнул, что западные партнеры не отработали санкции по полному отключению РФ от международной межбанковской системы SWIFT (в частности, не отключен Центробанк России), также пока не введено эмбарго на экспорт нефти и газа из РФ. Сейчас, судя по заявлениям, это решение зависит от того, начнет ли Россия химическую атаку против Украины, но это неправильный подход, считает Зеленский. По его убеждению, украинцы – "не морские свинки, над которыми можно проводить эксперименты".

Зеленский призвал партнеров Киева, которые "смотрят на Россию через военно-стратегическую призму и используют Украину как щит", перестать занимать оборонительную позицию в диалоге с Москвой, а действовать наступательно.

SWIFT "по-прежнему работает в России для руководителей России", резюмировал президент Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После вторжения в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 5,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7,9 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, санкции, химическое оружие, нефть, агрессия, экспорт, газопровод, вторжение, эмбарго, SWIFT, Центробанк, Владимир Зеленский, украинцы, война России против Украины, президент, ограничения, интервью, Северный поток – 2, российский газ
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