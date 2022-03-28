"Те, кто говорят первыми, – первыми и боятся РФ". Зеленский пояснил, почему западные партнеры затягивают с поставкой оружия Украине

По словам Зеленского (на фото), лидером, "который больше всего помогает" является премьер Великобритании Джонсон Фото: president.gov.ua

Журналистка во время беседы с Зеленским отметила, что когда он просил больше вооружения, президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что наступательное вооружение, такое как танки, – красная черта, которую партнеры Украины не могут перейти. Представитель СМИ попросила объяснить такую реакцию.

Потому что "они боятся России, вот и все", пояснил Зеленский. А те, кто говорят это первыми, – "первыми и боятся", добавил президент Украины.

По словам Зеленского, "лидером, который больше всего помогает" является премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Глава Украинского государства отметил, что "лидеры стран реагируют в соответствии с тем, как действуют их избиратели", а Джонсон в данном случае является примером.

В то же время правительство ФРГ, по мнению Зеленского, пытается быть сбалансированным – у Германии "давние отношения с Россией", и в Берлине "смотрят на ситуацию через призму экономики".

Президент Украины считает, что власти ФРГ "пытаются приспособиться к ситуации по мере ее развития", а также смотрят, как ситуация влияет на их собственную страну.

Правительство Германии может помочь, если на него оказывается давление внутри страны, но может и остановиться, если увидит, что того, что оно сделало, достаточно, подчеркнул Зеленский.

По его мнению, "сегодня немцы совершают ошибку". "Думаю, они часто ошибаются – "наследие отношений Германии с Россией показывает это", – сказал Зеленский.

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