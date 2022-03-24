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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина просит у Израиля помощь с вооружением и предлагает ему стать одним из гарантов безопасности страны в будущем – Ермак

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Ермак подчеркнул, что есть вопросы, на компромиссы в которых Украина никогда не пойдет
Ермак подчеркнул, что есть вопросы, на компромиссы в которых Украина никогда не пойдет
Фото: president.gov.ua

Украина хотела бы, чтобы Государство Израиль стало одним из гарантов большого международного договора, который предоставлял бы гарантии безопасности Украине после завершения войны с Россией, а также надеется на помощь с оружием и результативную посредническую роль Израиля в прекращении войны. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время общения с израильскими СМИ, сообщается на сайте ОП.

Ермак подчеркнул, что у Украины "очень теплые, дружеские и особые отношения" с Израилем, и отметил, что украинская власть приветствует посредническую роль Израиля в попытках остановить войну, начатую Россией.

"Мы поражены тем, насколько глубоко в материале израильские высокопоставленные чиновники, в частности премьер-министр Нафтали Беннет. И мы считаем, что он действительно настроен сделать все необходимое, чтобы принести мир на нашу землю и прекратить войну", – сказал Ермак.

В то же время он напомнил, что есть вопросы, на компромиссы в которых Украина никогда не пойдет, – связанные с независимостью, территориальной целостностью и суверенитетом Украины. По словам Ермака, Беннет знает об этом. 

Глава ОП выразил надежду, что Израиль может выступить одним из гарантов будущего большого международного договора о гарантиях безопасности для Украины.

"Такой договор предполагает обширный перечень стран – потенциальных гарантов. Поэтому с каждой из этих стран мы проводим отдельные консультации, чтобы потом встретиться всем вместе", – рассказал Ермак.

Кроме того, по его словам, Украина хотела бы получить большую помощь от Израиля в отношении вооружений и военных технологий.

Также Ермак отметил, что израильская власть должна решить вопрос, который был крайне негативно воспринят в Украине, – изменение правил въезда для украинцев и ввод электронных разрешений на въезд.

Контекст:

12 марта президент Владимир Зеленский заявлял, что его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным могли бы пройти в Израиле. Позднее он говорил, что переговоры с РФ о прекращении войны можно провести в Иерусалиме.

Ермак сообщал, что Израиль согласился быть посредником в "поиске мира" и завершении войны России против Украины.

11 марта издание Jerusalem Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что 8 марта во время телефонного разговора с Зеленским Беннет якобы рекомендовал ему согласиться с требованиями России, вторгшейся в Украину. В Офисе президента опровергли эту информацию.

Теги: Израиль, переговоры, вооружение, война России против Украины, Офис президента Украины, Андрей Ермак, Нафтали Беннет
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