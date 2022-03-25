Венгрия отказала Украине в поставках оружия через свою территорию и не прекратит закупку энергоносителей в РФ

Венгрия будет делать все, чтобы не быть втянутой в войну, отметил Сийярто Фото: Szijjártó Péter / Facebook

Зеленский во время виртуального выступления вечером 24 марта в частности обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

"Послушай, Виктор, знаешь, что происходит в Мариуполе? Пожалуйста, если сможешь, сходи на свою набережную. Посмотри на эту обувь. И ты увидишь, как массовые убийства могут повторяться в мире. И это сегодня делает Россия. Та же обувь в Мариуполе, там такие же люди. Взрослые и дети. И дедушки, и бабушки. И их там тысячи. И этих тысяч уже нет. А ты сомневаешься, вводить санкции или нет? Сомневаешься, пропускать оружие или нет? Сомневаешься, торговать с Россией или нет? Нет времени сомневаться. Пора уже решать", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украине нужна поддержка Венгрии.

Сийярто отметил, что Зеленский "повторил два известных требования: разрешить поставки оружия через Венгрию и вместе с тем прекратить закупку природного газа и нефти в России".

"Мы понимаем, что для президента Украины украинский народ является самым важным, но для нас безопасность Венгрии и венгерского народа является первоочередной, – написал Сийярто. – Венгрия будет делать все, чтобы не быть втянутой в войну, поэтому не позволит поставки оружия через свою территорию. Эти грузы были бы военной целью, которую нужно уничтожить, и мы не хотим рисковать жизнью и безопасностью венгерского народа".

В то же время, как отметил глава МИД, правительство Венгрии будет препятствовать, чтобы венгерский народ "не заплатил цену войны".

"Прекращение поставок природного газа и нефти из России сделает невозможным поставки Венгрии энергоносителей и в то же время приведет к резкому росту накладных расходов. Поэтому мы до сих пор не поддерживаем расширение санкций на энергоснабжение. Мы должны держаться подальше от этой войны", – резюмировал Сийярто.

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