Глава МИД Великобритании заявила, что санкции с РФ могут быть сняты в случае прекращения огня и отвода войск из Украины

Трасс заявила, что Россия подписала множество соглашений, которые она просто не соблюдает Фото: EPA

По словам Трасс, Россия подписала множество соглашений, которые она просто не соблюдает, поэтому нужны жесткие рычаги, и санкции таковыми являются.

Глава британской дипломатии заявила, что санкции могут быть сняты только при условии полного прекращения огня и вывода войск, а также "обязательства РФ, что агрессии больше не будет".

Трасс отметила, что в случае дальнейшей агрессии санкции могут быть усилены.

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