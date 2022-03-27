Глава МИД Великобритании заявила, что санкции с РФ могут быть сняты в случае прекращения огня и отвода войск из Украины

По словам Трасс, Россия подписала множество соглашений, которые она просто не соблюдает, поэтому нужны жесткие рычаги, и санкции таковыми являются.
Глава британской дипломатии заявила, что санкции могут быть сняты только при условии полного прекращения огня и вывода войск, а также "обязательства РФ, что агрессии больше не будет".
Трасс отметила, что в случае дальнейшей агрессии санкции могут быть усилены.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 5,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7,9 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
Как сообщило агентство Reuters, по данным британского правительства, на данный момент страна ввела санкции в отношении банков с общим объемом активов в £500 млрд ($658,65 млрд), а также против олигархов и членов их семей с состоянием более £150 млрд.