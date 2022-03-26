Ходорковский: Сказать, что Путин превратил рубли и российские акции в бумагу, – оскорбление для бумаги

Ходорковский отметил, что пачка бумаги в магазине стоит 2 тыс. руб. (около 600 грн). В ней 500 листов.

"Получается, что лист А4 не только в четыре раза дороже рубля, но и стоит больше, чем акция Сбербанка на бирже в Лондоне. То есть сказать, что Путин превратил рубли и российские акции в бумагу, – оскорбление для бумаги", – написал он.

Пачка бумаги в магазине стоит * 2000. В ней 500 листов. Получается, что лист А4 не только в четыре раза дороже рубля, но и стоит больше, чем акция Сбербанка на бирже в Лондоне. То есть сказать, что Путин превратил рубли и российские акции в бумагу — оскорбление для бумаги

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 5,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7,9 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.