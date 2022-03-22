Санкции задушат Россию – Квасьневский

Квасьневский: Если эти санкции будут продолжаться, это будет проблема для российской экономики, для уровня жизни Фото: ЕРА

Журналист спросил, "задушат" ли Россию эти санкции.

"Задушат. По-моему, будет проблема большая, – ответил Квасьневский. – Если эти санкции будут продолжаться, это будет проблема для российской экономики, для уровня жизни [россиян]".

По мнению Квасьневского, в таком случае для россиян "эмоционально и в личном смысле" важны будут три фактора.

"Первое – что они против войны. Потому что они этой войны не понимают. Они не понимают, почему надо бороться с братьями из Украины, против каких-то "неонацистов", которых они никогда в глаза не видели. Второе – это экономическое положение. Людям будет сложнее и сложнее жить. Будет инфляция, будет много... И третье: жертвы начнут приезжать. И надо будет похоронить этих всех молодых людей. Это молодое поколение россиян, которые не заслужили такой смерти, не заслужили такой судьбы. Потому что она связана только с этой обсессией одного человека. Это не была борьба, это не есть борьба против агрессора. Это борьба за агрессию".

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