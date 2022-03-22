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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Санкции задушат Россию – Квасьневский

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Квасьневский: Если эти санкции будут продолжаться, это будет проблема для российской экономики, для уровня жизни
Квасьневский: Если эти санкции будут продолжаться, это будет проблема для российской экономики, для уровня жизни
Фото: ЕРА

Если антироссийские санкции, введенные Западом за вторжение России в Украину, будут продолжаться, для российской экономики это создаст проблемы. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал президент Польши в 1995–2005 годах Александр Квасьневский.

Журналист спросил, "задушат" ли Россию эти санкции.

"Задушат. По-моему, будет проблема большая, – ответил Квасьневский. – Если эти санкции будут продолжаться, это будет проблема для российской экономики, для уровня жизни [россиян]". 

По мнению Квасьневского, в таком случае для россиян "эмоционально и в личном смысле" важны будут три фактора. 

ервое – что они против войны. Потому что они этой войны не понимают. Они не понимают, почему надо бороться с братьями из Украины, против каких-то "неонацистов", которых они никогда в глаза не видели. Второе – это экономическое положение. Людям будет сложнее и сложнее жить. Будет инфляция, будет много... И третье: жертвы начнут приезжать. И надо будет похоронить этих всех молодых людей. Это молодое поколение россиян, которые не заслужили такой смерти, не заслужили такой судьбы. Потому что она связана только с этой обсессией одного человека. Это не была борьба, это не есть борьба против агрессора. Это борьба за агрессию". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того, как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, Польша, санкции, экономика, Александр Квасьневский, вторжение, война России против Украины
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