Верещук: Даже не все сателлиты России из бывшего СССР ведут себя так, как руководство Венгрии. Хочется дешевого российского газа или наше Закарпатье?

"Даже не все сателлиты России из бывшего Советского Союза поступают так, как это сейчас делает официальное руководство Венгрии. Все это вызывает неприятное удивление, прежде всего у украинских венгров, многих из которых я знаю лично. Санкции не поддерживают. Оружие не только не дают, но и не пропускают через свою территорию поставки оружия из других стран. Фактически на все говорят "нет". Еще немного – и риторика официального Будапешта будет откровенно пророссийской. Что это? Хочется дешевого российского газа? Или, может, хочется наше Закарпатье?" – отметила Верещук.

Она сомневается, что население Венгрии поддерживает политику своих властей в отношении Украины.

"А народ Венгрии действительно хочет роль тех, кто пытается ударить нас ножом в спину в тяжелое для нас время? Ради чего? Ради подачек от россиян? В этом цивилизационном противостоянии Венгрии вряд ли удастся перемигиваться с россиянами, да еще потихоньку наживаться на проблемах соседа. Надо просто спокойно встать на сторону цивилизованного мира. Не повторяйте ошибки Второй мировой, когда Венгрия сделала неправильный выбор. Да, правильный выбор всегда тяжелый сначала, но он потому и правильный, что с ним легко потом", – подчеркнула министр.