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Верещук: Даже не все сателлиты России из бывшего СССР ведут себя так, как руководство Венгрии. Хочется дешевого российского газа или наше Закарпатье?

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Верещук: Еще немного и риторика официального Будапешта будет откровенно пророссийской
Верещук: Еще немного – и риторика официального Будапешта будет откровенно пророссийской
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук 22 марта в Facebook раскритиковала власти Венгрии, которые отказались поддержать санкции ЕС против России и введение бесполетной зоны над Украиной.

"Даже не все сателлиты России из бывшего Советского Союза поступают так, как это сейчас делает официальное руководство Венгрии. Все это вызывает неприятное удивление, прежде всего у украинских венгров, многих из которых я знаю лично. Санкции не поддерживают. Оружие не только не дают, но и не пропускают через свою территорию поставки оружия из других стран. Фактически на все говорят "нет". Еще немного – и риторика официального Будапешта будет откровенно пророссийской. Что это? Хочется дешевого российского газа? Или, может, хочется наше Закарпатье?" – отметила Верещук.

Она сомневается, что население Венгрии поддерживает политику своих властей в отношении Украины.

"А народ Венгрии действительно хочет роль тех, кто пытается ударить нас ножом в спину в тяжелое для нас время? Ради чего? Ради подачек от россиян? В этом цивилизационном противостоянии Венгрии вряд ли удастся перемигиваться с россиянами, да еще потихоньку наживаться на проблемах соседа. Надо просто спокойно встать на сторону цивилизованного мира. Не повторяйте ошибки Второй мировой, когда Венгрия сделала неправильный выбор. Да, правильный выбор всегда тяжелый сначала, но он потому и правильный, что с ним легко потом", – подчеркнула министр.

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1867152603471254

Контекст:

21 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит ни введение санкций Евросоюзом против поставок энергоносителей из России, ни введение бесполетной зоны в Украине, ни отправку туда миротворческой миссии, а также не будет поставлять Украине оружие.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также выступал против ограничения на импорт российских энергоносителей. "Хотя мы осуждаем вооруженное наступление России и осуждаем войну, мы не позволим, чтобы венгерские семьи расплачивались за войну, и поэтому санкции не должны распространяться на области добычи нефти и газа", – заявил политик.

Теги: Россия, Украина, СССР, Закарпатье, санкции, Венгрия, Ирина Верещук
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