"Русская военная песня, плыви вслед за кораблем". Минкульт Украины подготовил санкции против 47 российских актеров, музыкантов и пропагандистов

"Мы в Министерство культуры и информационной политики подготовили новый список из 47 одиозных пропутинских скоморохов, публично заявивших о поддержке военных преступлений [президента РФ Владимира] Путина в Украине. Кабмин наше предложение поддержал. Далее – согласование Советом нацбезопасности и обороны и президентом", - заявил он.

Ткаченко отметил, что в список входят российские певцы Николай Басков, Дмитрий Билан, Полина Гагарина, Олег Газманов, Денис Вайнштейн (Джиган), Лариса Долина, Сергей Жуков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев, Тимур Юнусов (Тимати), актеры и режиссеры Дмитрий Харатьян, Яна Поплавская, Дмитрий Певцов, Никита Михалков, Владимир Машков, Марат Башаров, а также пропагандистка Наиля Аскер-заде, главред радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, ведущий канала "Звезда" Алексей Гудошников, идеолог "русского мира" Александр Дугин и другие.

"Санкционные списки будем расширять и дальше. Наказаны будут все без исключения пособники кровавого путинского режима. Как говорят у нас в Украине, "русская военная песня, плыви вслед за русским кораблем", – написал министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)



