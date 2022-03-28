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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Не так много, как нужно". Зеленский рассказал, чего Украина больше всего хочет от Запада

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Украина передала партнерам список военной техники, которую она ищет и которую они имеют, отметил Зеленский
Украина передала партнерам список военной техники, которую она ищет и которую они имеют, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Украина в ходе войны против РФ, которая началась 24 февраля, нуждается в танках, самолетах и бронетранспортерах. Об этом в интервью The Economist, опубликованном 27 марта, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Журналистка спросила главу государства, чего больше всего Украина хотела бы от Запада.

"Самолеты, танки и бронетранспортеры", ответил Зеленский. Он добавил, что в Украине "их не так много, как нужно".

По словам Зеленского, многое из военной техники ВСУ "взяли" у российских военнослужащих, которые "бегут", потому что боятся украинских солдат.

Президент Украины отметил, что у россиян "тысячи военных машин, и они все идут, идут и идут", но "есть города, где столько танков, что не уехать" – "у них танковые пробки". В частности – в уже знаменитой Чернобаевке под Херсоном, где ВСУ более 10 раз обстреляли российских военных, пошутил Зеленский.   

Он рассказал, что Украина передала партнерам список военной техники, которую она ищет и которую они имеют – "мы знаем, чего хотим, где это есть и сколько нам нужно".

Но все "зависит от воли этих стран и от США, НАТО", подчеркнул Зеленский. Многие из государств, особенно европейские, говорят, что у них нет разрешения от НАТО, резюмировал президент Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 марта в Брюсселе (Бельгия) состоялся внеочередной саммит Североатлантического Альянса, посвященный нападению России на Украину, которое началось 24 февраля. В коммюнике по итогам саммита отмечается, что НАТО намерен и впредь оказывать всевозможную помощь и поддержку Украине для противостояния российскому вторжению.

Накануне, 23 марта, Совет ЕС принял решение удвоить финансирование военной помощи Украине до €1 млрд.

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, танки, бронетранспортер, вторжение, пробки, Владимир Зеленский, самолеты, ВСУ, война России против Украины, президент, интервью, Чернобаевка
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