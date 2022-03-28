Зеленский ответил, возможен ли прочный мир с Путиным

По его словам, глава Кремля "видит Украину частью своего мира, своего мировоззрения, но это не соответствует тому, что произошло за последние 30 лет". Путин "был в информационной изоляции, получая информацию от своего круга", а Украина, пока он пребывал в бункере, сильно изменилась – у него взгляд ХХ-го века на страну ХXI века, отметил Зеленский.
Журналист спросила главу Украинского государства, возможен ли прочный мир с Путиным.
Зеленский не смог ответить. Он выразил сомнение, знает ли вообще Путин ответ на этот вопрос. По мнению Зеленского, на решение Путина будут влиять многие факторы, но большая проблема в том, как изменятся отношения между Россией и Украиной после войны.
Президент Украины подчеркнул, что ему есть о чем поговорить с главой Кремля – "мы должны говорить о конкретных вещах, о конкретных месяцах, может быть, что-то о годах, может быть, что-то решать сейчас, может быть, говорить, если мы не можем найти решение и договориться, не воевать из-за этого".
На встрече с Путиным можно "говорить обо всем", но "идти на компромисс во всем" украинская сторона не может, резюмировал Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала массового военного вторжения России, которое началось 24 февраля, уже состоялись три очных раунда переговоров Украины с РФ, потом встречи делегаций проходили в видеоформате. Следующий очный раунд запланирован на 28–30 марта в Турции.
"Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявлял советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын говорил, что в разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Путин озвучил шесть требований к Украине: нейтралитет и отказ от будущего вступления в НАТО; демилитаризация и взаимное предоставление гарантий безопасности по австрийской модели; "денацификация"; отмена "помех" для широкого употребления русского языка; признание "ДНР" и "ЛНР"; признание аннексированного Крыма территорией России.
По словам Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требование "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он 27 марта.