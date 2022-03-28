Зеленский ответил, возможен ли прочный мир с Путиным

Зеленский подчеркнул, что ему есть о чем поговорить с Путиным Фото: president.gov.ua

По его словам, глава Кремля "видит Украину частью своего мира, своего мировоззрения, но это не соответствует тому, что произошло за последние 30 лет". Путин "был в информационной изоляции, получая информацию от своего круга", а Украина, пока он пребывал в бункере, сильно изменилась – у него взгляд ХХ-го века на страну ХXI века, отметил Зеленский.

Журналист спросила главу Украинского государства, возможен ли прочный мир с Путиным.

Зеленский не смог ответить. Он выразил сомнение, знает ли вообще Путин ответ на этот вопрос. По мнению Зеленского, на решение Путина будут влиять многие факторы, но большая проблема в том, как изменятся отношения между Россией и Украиной после войны.

Президент Украины подчеркнул, что ему есть о чем поговорить с главой Кремля – "мы должны говорить о конкретных вещах, о конкретных месяцах, может быть, что-то о годах, может быть, что-то решать сейчас, может быть, говорить, если мы не можем найти решение и договориться, не воевать из-за этого".

На встрече с Путиным можно "говорить обо всем", но "идти на компромисс во всем" украинская сторона не может, резюмировал Зеленский.

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