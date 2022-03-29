Украина не может и не будет соглашаться с пассивной санкционной позицией в отношении России – Зеленский

Зеленский: Наша цель – чтобы санкции работали так, как это задумывалось. И чтобы не было никакой возможности их обходить Фото: president.gov.ua

"Украина не может согласиться и не будет соглашаться с пассивной санкционной позицией некоторых субъектов в отношении России. Не должно быть никаких "подвешенных" санкционных пакетов – мол, если российские войска сделают что-то, тогда будет какой-то ответ", – сказал президент.

Он подчеркнул, что в прошлом году Украина предупреждала, что нужны мощные превентивные санкции против России, чтобы не было вторжения, но превентивный пакет не сделали и полномасштабная война началась.

"Сейчас много намеков и предупреждений о том, что якобы ужесточение санкций, например, в виде эмбарго на поставку российской нефти в Европу будет в случае, если Россия применит химическое оружие. Просто нет слов. Только вдумайтесь, до чего все это дошло. Ждать химического оружия... Мы, живые люди, должны ждать... А разве все, что российские военные делали до этого и уже сделали, не заслуживает нефтяного эмбарго? Фосфорные бомбы не заслуживают? Обстрелянное химическое производство или обстрелянная атомная станция не заслуживают?" – спросил Зеленский.

Он подчеркнул, что санкционные пакеты должны быть действенными и "достаточно серьезными".

"Если же санкционные пакеты слабы или работают недостаточно, если их можно обходить, то это создает у руководства России опасную иллюзию, будто они могут позволять себе и дальше то, что делают сейчас. А за это платят украинцы – своими жизнями. Тысячи жизней", – сказал Зеленский.

По его словам, на этой неделе при Офисе президента будет создана группа экспертов, украинских и международных, которые на постоянной основе будут анализировать примененные против России санкции – на что они реально влияют.

"Наша цель – чтобы санкции работали так, как это задумывалось. И чтобы не было никакой возможности их обходить. Это должно быть целью и для всего демократического мира – без исключения. Никаких", – сказал президент.

Он подчеркнул, что украинцы не должны гибнуть, потому что кто-то хочет спасти свои доходы в России или боится передать Украине необходимое оружие.

"Страх всегда делает соучастником. Если кто-то боится России, если боится принять необходимые для нас важные решения, в частности для того, чтобы мы получили самолеты, танки, необходимую артиллерию, снаряды, то это делает этих людей также ответственными за катастрофу, которую российские войска создали в наших городах", – заявил Зеленский.

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