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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина не может и не будет соглашаться с пассивной санкционной позицией в отношении России – Зеленский

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Зеленский: Наша цель чтобы санкции работали так, как это задумывалось. И чтобы не было никакой возможности их обходить
Зеленский: Наша цель – чтобы санкции работали так, как это задумывалось. И чтобы не было никакой возможности их обходить
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что агрессивные действия России в Украине уже заслуживают введения западными странами эмбарго на поставки российской нефти, а недостаточно эффективные санкции создают для властей РФ иллюзию, что они могут продолжать свои действия в Украине. Об этом Зеленский сказал в видеообращении по итогам 28 марта, опубликованном Офисом президента.

"Украина не может согласиться и не будет соглашаться с пассивной санкционной позицией некоторых субъектов в отношении России. Не должно быть никаких "подвешенных" санкционных пакетов – мол, если российские войска сделают что-то, тогда будет какой-то ответ", – сказал президент.

Он подчеркнул, что в прошлом году Украина предупреждала, что нужны мощные превентивные санкции против России, чтобы не было вторжения, но превентивный пакет не сделали и полномасштабная война началась.

"Сейчас много намеков и предупреждений о том, что якобы ужесточение санкций, например, в виде эмбарго на поставку российской нефти в Европу будет в случае, если Россия применит химическое оружие. Просто нет слов. Только вдумайтесь, до чего все это дошло. Ждать химического оружия... Мы, живые люди, должны ждать... А разве все, что российские военные делали до этого и уже сделали, не заслуживает нефтяного эмбарго? Фосфорные бомбы не заслуживают? Обстрелянное химическое производство или обстрелянная атомная станция не заслуживают?" – спросил Зеленский. 

Он подчеркнул, что санкционные пакеты должны быть действенными и "достаточно серьезными".

"Если же санкционные пакеты слабы или работают недостаточно, если их можно обходить, то это создает у руководства России опасную иллюзию, будто они могут позволять себе и дальше то, что делают сейчас. А за это платят украинцы – своими жизнями. Тысячи жизней", – сказал Зеленский.

По его словам, на этой неделе при Офисе президента будет создана группа экспертов, украинских и международных, которые на постоянной основе будут анализировать примененные против России санкции – на что они реально влияют.

"Наша цель – чтобы санкции работали так, как это задумывалось. И чтобы не было никакой возможности их обходить. Это должно быть целью и для всего демократического мира – без исключения. Никаких", – сказал президент. 

Он подчеркнул, что украинцы не должны гибнуть, потому что кто-то хочет спасти свои доходы в России или боится передать Украине необходимое оружие.

"Страх всегда делает соучастником. Если кто-то боится России, если боится принять необходимые для нас важные решения, в частности для того, чтобы мы получили самолеты, танки, необходимую артиллерию, снаряды, то это делает этих людей также ответственными за катастрофу, которую российские войска создали в наших городах", – заявил Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1681819272193692/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

США также ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

В Евросоюзе обсуждают введение эмбарго на российские нефть и газ, но некоторые страны категорически против этого.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 5,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7,9 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, оружие, газ, санкции, химическое оружие, нефть, эмбарго, Владимир Зеленский, война России против Украины, российский газ
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