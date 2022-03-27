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С Путиным нужно вести диалог, пока он не поймет, какую цену придется заплатить за вторжение в Украину – глава МИД Франции

Ле Дриан считает, что международное сообщество должно продолжать диалог с Россией
Ле Дриан считает, что международное сообщество должно продолжать диалог с Россией
Фото: EPA

Франция выступает за продолжение политического диалога с Россией и режимом Владимира Путина. Как пишет Le Figaro, об этом 27 марта на международном форуме в Дохе (Катар) заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Мы должны продолжать говорить с русскими, мы должны продолжать говорить с Путиным", – сказал он.

Ле Дриан добавил, что эти переговоры должны проходить "без какой-либо наивности, с большой твердостью".

"[Нужно] продолжать говорить с ним, чтобы в какой-то момент он посчитал, что цена, которую нужно заплатить за вторжение в Украину, настолько высока, что лучше вести переговоры", – считает министр.

Сегодня с аналогичным заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя высказывания американского главы государства Джо Байдена, который назвал Путина мясником и диктатором. По словам Макрона, он видит свою задачу в том, чтобы "достичь сначала прекращения огня, а затем полного вывода [российских] войск дипломатическим путем".

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 5,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7,9 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Владимир Путин, Франция, санкции, вторжение, Жан-Ив Ле Дриан, российская агрессия, война России против Украины
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