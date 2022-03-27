С Путиным нужно вести диалог, пока он не поймет, какую цену придется заплатить за вторжение в Украину – глава МИД Франции

"Мы должны продолжать говорить с русскими, мы должны продолжать говорить с Путиным", – сказал он.
Ле Дриан добавил, что эти переговоры должны проходить "без какой-либо наивности, с большой твердостью".
"[Нужно] продолжать говорить с ним, чтобы в какой-то момент он посчитал, что цена, которую нужно заплатить за вторжение в Украину, настолько высока, что лучше вести переговоры", – считает министр.
Сегодня с аналогичным заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя высказывания американского главы государства Джо Байдена, который назвал Путина мясником и диктатором. По словам Макрона, он видит свою задачу в том, чтобы "достичь сначала прекращения огня, а затем полного вывода [российских] войск дипломатическим путем".
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 5,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7,9 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.