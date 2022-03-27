С Путиным нужно вести диалог, пока он не поймет, какую цену придется заплатить за вторжение в Украину – глава МИД Франции

"Мы должны продолжать говорить с русскими, мы должны продолжать говорить с Путиным", – сказал он.

Ле Дриан добавил, что эти переговоры должны проходить "без какой-либо наивности, с большой твердостью".

"[Нужно] продолжать говорить с ним, чтобы в какой-то момент он посчитал, что цена, которую нужно заплатить за вторжение в Украину, настолько высока, что лучше вести переговоры", – считает министр.

Сегодня с аналогичным заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя высказывания американского главы государства Джо Байдена, который назвал Путина мясником и диктатором. По словам Макрона, он видит свою задачу в том, чтобы "достичь сначала прекращения огня, а затем полного вывода [российских] войск дипломатическим путем".