Российские оккупанты милитаризируют зону отчуждения, боеприпасы хранят возле Чернобыльской АЭС – Генштаб ВСУ

"Отмечается продолжение милитаризации российскими оккупационными войсками зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Это серьезно повышает риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком станции после ее взрыва в 1986 году", – говорится в сообщении.
Украинские военные предупреждают, что подобное повреждение "неизбежно приведет к попаданию в атмосферу значительного количества радиоактивной пыли и заражению не только Украины, но и других стран Европы".
"Оккупационные войска РФ игнорируют угрозы и предостережения и продолжают транспортировать и хранить значительное количество боеприпасов в непосредственной близости от атомной станции", – рассказали в Генштабе ВСУ.
По его данным, с базы российских военных в Гомельской области Беларуси в Украину через город Припять и "в нескольких сотнях метров от изоляционных сооружений атомной станции" ежедневно везут "десятки тонн реактивных снарядов, снарядов для ствольной артиллерии, минометных боеприпасов".
"Дальнейшее хранение боеприпасов осуществляется в соседнем с Припятью городе Чернобыль, который также находится на незначительном расстоянии от АЭС. В городе Чернобыль оккупантами развернут временный пункт управления группировкой войск Восточного военного округа, а также командный пункт 38-й отдельной мотострелковой бригады", – объяснили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля, в первый день вторжения, российские войска захватили Чернобыльскую АЭС и взяли в заложники персонал. Оккупационные войска вторглись в зону ЧАЭС со стороны Беларуси.
На станции, когда ее захватили российские войска, находилось примерно 210 человек технического состава и сотрудников службы охраны. Они заступили на смену за день до вхождения российских войск на объект. Персонал имеет ограниченный доступ к пище, воде и медикаментам. Украинские власти смогли начать ротацию персонала только 20 марта.
В НЭК "Укрэнерго" сообщили 9 марта, что в результате вражеских действий российских оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена. Позже на станции включили резервный дизель-генератор, в течение двух суток он обеспечит питание ЧАЭС и всех объектов, а после этого отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
13 марта министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что украинским энергетикам удалось восстановить энергоснабжение захваченной российскими оккупантами Чернобыльской АЭС.