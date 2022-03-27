Российские оккупанты милитаризируют зону отчуждения, боеприпасы хранят возле Чернобыльской АЭС – Генштаб ВСУ

Зона отчуждения ЧАЭС была захвачена оккупантами в первый день масштабного вторжения Фото: ЕРА (архив)

"Отмечается продолжение милитаризации российскими оккупационными войсками зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Это серьезно повышает риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком станции после ее взрыва в 1986 году", – говорится в сообщении.

Украинские военные предупреждают, что подобное повреждение "неизбежно приведет к попаданию в атмосферу значительного количества радиоактивной пыли и заражению не только Украины, но и других стран Европы".

"Оккупационные войска РФ игнорируют угрозы и предостережения и продолжают транспортировать и хранить значительное количество боеприпасов в непосредственной близости от атомной станции", – рассказали в Генштабе ВСУ.

По его данным, с базы российских военных в Гомельской области Беларуси в Украину через город Припять и "в нескольких сотнях метров от изоляционных сооружений атомной станции" ежедневно везут "десятки тонн реактивных снарядов, снарядов для ствольной артиллерии, минометных боеприпасов".

"Дальнейшее хранение боеприпасов осуществляется в соседнем с Припятью городе Чернобыль, который также находится на незначительном расстоянии от АЭС. В городе Чернобыль оккупантами развернут временный пункт управления группировкой войск Восточного военного округа, а также командный пункт 38-й отдельной мотострелковой бригады", – объяснили в Генштабе.

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