ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты милитаризируют зону отчуждения, боеприпасы хранят возле Чернобыльской АЭС – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зона отчуждения ЧАЭС была захвачена оккупантами в первый день масштабного вторжения
Зона отчуждения ЧАЭС была захвачена оккупантами в первый день масштабного вторжения
Фото: ЕРА (архив)

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС российские оккупанты ведут опасную для станции деятельность. Об этом 27 марта проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Отмечается продолжение милитаризации российскими оккупационными войсками зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Это серьезно повышает риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком станции после ее взрыва в 1986 году", – говорится в сообщении.

Украинские военные предупреждают, что подобное повреждение "неизбежно приведет к попаданию в атмосферу значительного количества радиоактивной пыли и заражению не только Украины, но и других стран Европы".

"Оккупационные войска РФ игнорируют угрозы и предостережения и продолжают транспортировать и хранить значительное количество боеприпасов в непосредственной близости от атомной станции", – рассказали в Генштабе ВСУ.

По его данным, с базы российских военных в Гомельской области Беларуси в Украину через город Припять и "в нескольких сотнях метров от изоляционных сооружений атомной станции" ежедневно везут "десятки тонн реактивных снарядов, снарядов для ствольной артиллерии, минометных боеприпасов".

"Дальнейшее хранение боеприпасов осуществляется в соседнем с Припятью городе Чернобыль, который также находится на незначительном расстоянии от АЭС. В городе Чернобыль оккупантами развернут временный пункт управления группировкой войск Восточного военного округа, а также командный пункт 38-й отдельной мотострелковой бригады", – объяснили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/281997760779976

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, в первый день вторжения, российские войска захватили Чернобыльскую АЭС и взяли в заложники персоналОккупационные войска вторглись в зону ЧАЭС со стороны Беларуси.

На станции, когда ее захватили российские войска, находилось примерно 210 человек технического состава и сотрудников службы охраны. Они заступили на смену за день до вхождения российских войск на объект. Персонал имеет ограниченный доступ к пище, воде и медикаментам. Украинские власти смогли начать ротацию персонала только 20 марта.

В НЭК "Укрэнерго" сообщили 9 марта, что в результате вражеских действий российских оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена. Позже на станции включили резервный дизель-генератор, в течение двух суток он обеспечит питание ЧАЭС и всех объектов, а после этого отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

13 марта министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что украинским энергетикам удалось восстановить энергоснабжение захваченной российскими оккупантами Чернобыльской АЭС.

Теги: Беларусь, война, энергетика, Генштаб ВСУ, оккупация, угрозы, Припять, радиация, боеприпасы, АЭС, вторжение, ВСУ, ЧАЭС, Чернобыль, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мечусь пропагандой, как икрой, был гей, а теперь п...дарас боевой". Серга в песне "Аналоговнет" спел о поддержавшем войну Баскове. Видео
  "Мечусь пропагандой, как икрой, был гей, а теперь п...дарас боевой". Серга в песне "Аналоговнет" спел о поддержавшем войну Баскове. Видео
Осудивший нападение РФ на Украину рэпер Face заявил, что удалил все свои треки с российских стриминговых платформ
Осудивший нападение РФ на Украину рэпер Face заявил, что удалил все свои треки с российских стриминговых платформ
"Нет слов, чтобы описать, что значит его отпустить". Возлюбленная Кухты Мендель заявила, что он ушел защищать Украину на передовую
"Нет слов, чтобы описать, что значит его отпустить". Возлюбленная Кухты Мендель заявила, что он ушел защищать Украину на передовую
"Какая красивая пара". Служащий в теробороне Сенцов показал фото с возлюбленной
"Какая красивая пара". Служащий в теробороне Сенцов показал фото с возлюбленной
В Китае удаляют все фильмы с Киану Ривзом из-за его участия в концерте в поддержку Тибета
В Китае удаляют все фильмы с Киану Ривзом из-за его участия в концерте в поддержку Тибета
  I Am Not Ok. Kazka в новом клипе показала кадры войны РФ против Украины. Видео
  I Am Not Ok. Kazka в новом клипе показала кадры войны РФ против Украины. Видео
"Заспівають всі, коли подохнеш у бункері". Dantes показал новый фрагмент песни о победе Украины над РФ
"Заспівають всі, коли подохнеш у бункері". Dantes показал новый фрагмент песни о победе Украины над РФ
  "Слава богу, мы сейчас не вместе". Alekseev прокомментировал отношения со своей избранницей, российской певицей из "ВИА Гры" Синецкой
  "Слава богу, мы сейчас не вместе". Alekseev прокомментировал отношения со своей избранницей, российской певицей из "ВИА Гры" Синецкой
"Я здесь, как и многие". Милевский заявил, что находится в Киеве
"Я здесь, как и многие". Милевский заявил, что находится в Киеве
"Все мысли в Украине, со всеми, кто там остался". Tayanna рассказала, как во время отдыха с мужем и сыном узнала о нападении РФ на Украину
"Все мысли в Украине, со всеми, кто там остался". Tayanna рассказала, как во время отдыха с мужем и сыном узнала о нападении РФ на Украину
"Мы взвесили "за" и "против" и решили, что поедем". Анатолий Анатолич сообщил, что вывез семью во Францию
"Мы взвесили "за" и "против" и решили, что поедем". Анатолий Анатолич сообщил, что вывез семью во Францию
Michelle Andrade рассказала, как в день нападения РФ на Украину оказалась в Португалии
Michelle Andrade рассказала, как в день нападения РФ на Украину оказалась в Португалии
Данилко рассказал, почему отказался от роли судьи в нацотборе на "Евровидение 2022"
Данилко рассказал, почему отказался от роли судьи в нацотборе на "Евровидение 2022"
"Этот стресс я все время заедаю". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях показала, как поправилась за месяц войны
"Этот стресс я все время заедаю". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях показала, как поправилась за месяц войны
"Я так поражена увидеть тысячи заявок от людей, которые готовы приютить детей". Жена Комарова стала волонтером в социальной службе
"Я так поражена увидеть тысячи заявок от людей, которые готовы приютить детей". Жена Комарова стала волонтером в социальной службе
Чичваркин, Гребенщиков, Земфира и Литвинова. Oxxxymiron выступил в Лондоне с антивоенным концертом
Чичваркин, Гребенщиков, Земфира и Литвинова. Oxxxymiron выступил в Лондоне с антивоенным концертом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Данилко: Зеленский перестал хотеть нравиться. Если вначале у него было актерское начало, то теперь он настоящий (73793)
2
"Мы взвесили "за" и "против" и решили, что поедем". Анатолий Анатолич сообщил, что вывез семью во Францию (64488)
3
"Слава богу, мы сейчас не вместе". Alekseev прокомментировал отношения со своей избранницей, российской певицей из "ВИА Гры" Синецкой (44945)
4
"Какая красивая пара". Служащий в теробороне Сенцов показал фото с возлюбленной (24980)
5
"Мечусь пропагандой, как икрой, был гей, а теперь п...дарас боевой". Серга в песне "Аналоговнет" спел о поддержавшем войну Баскове. Видео (20617)
6
"Ждем победы". Жена Джеджулы заявила, что спустя 24 дня "скитаний по Европе" возвращается в Украину (14970)
7
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Арестовича. Видео (7093)
8
"Нет слов, чтобы описать, что значит его отпустить". Возлюбленная Кухты Мендель заявила, что он ушел защищать Украину на передовую (6635)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS