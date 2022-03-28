В России из-за санкций не хватает автозапчастей, официальные дилеры ставят уже использованные – СМИ

"У российских официальных дилеров подошли к концу некоторые оригинальные запчасти и расходные материалы к автомобилям. Поэтому дилеры начали использовать подержанные и неоригинальные комплектующие", – говорится в сообщении.

По данным MMR, наиболее сложная ситуация сложилась с запчастями к автомобилям Volkswagen, Skoda, Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Jeep и Mazda.

"Сразу в нескольких дилерских центрах не оказалось деталей по многим позициям. К примеру, работники компании заявили об отсутствии фильтров масла для моделей марки Volkswagen. Аналогичная ситуация сложилась и в одном из автосалонов марки BMW. Сотрудники торговой компании говорят о нехватке комплектующих для трансмиссии кроссовера X1. Подавляющее большинство дилеров страны-агрессора закупают неоригинальные расходники", – рассказало издание.

Отгрузку деталей российским потребителям заморозили около 90% европейских поставщиков автозапчастей, подчеркивает MMR.

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