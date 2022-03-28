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В России из-за санкций не хватает автозапчастей, официальные дилеры ставят уже использованные – СМИ

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Дилеры закупают в том числе неоригинальные расходники
Дилеры закупают в том числе неоригинальные расходники
Фото: pixabay.com

Санкции против России, введенные в связи с агрессией против Украины, привели к недостатку запчастей у официальных дилеров автопроизводителей. Об этом 28 марта со ссылкой на свои источники информирует Motor Media Review (MMR).

"У российских официальных дилеров подошли к концу некоторые оригинальные запчасти и расходные материалы к автомобилям. Поэтому дилеры начали использовать подержанные и неоригинальные комплектующие", – говорится в сообщении.

По данным MMR, наиболее сложная ситуация сложилась с запчастями к автомобилям Volkswagen, Skoda, Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Jeep и Mazda.

"Сразу в нескольких дилерских центрах не оказалось деталей по многим позициям. К примеру, работники компании заявили об отсутствии фильтров масла для моделей марки Volkswagen. Аналогичная ситуация сложилась и в одном из автосалонов марки BMW. Сотрудники торговой компании говорят о нехватке комплектующих для трансмиссии кроссовера X1. Подавляющее большинство дилеров страны-агрессора закупают неоригинальные расходники", – рассказало издание.

Отгрузку деталей российским потребителям заморозили около 90% европейских поставщиков автозапчастей, подчеркивает MMR.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 5,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7,9 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, автомобили, санкции, война, вторжение, ремонт, BMW, война России против Украины, Volkswagen, Porsche, Mercedes, Skoda, Mazda
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