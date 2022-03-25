Кулеба обсудил с главой МИД Италии усиление санкций против РФ

"Мы оба разделяем необходимость усиления санкционного давления на Россию, чтобы лишить ее средств для продолжения варварской войны с Украиной. Благодарен Италии за всестороннюю поддержку Украины в это критическое время", – заявил министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.