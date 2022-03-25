Кулеба обсудил с главой МИД Италии усиление санкций против РФ

"Мы оба разделяем необходимость усиления санкционного давления на Россию, чтобы лишить ее средств для продолжения варварской войны с Украиной. Благодарен Италии за всестороннюю поддержку Украины в это критическое время", – заявил министр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Spoke with my Italian counterpart and friend @luigidimaio. We both share the urgency of elevating sanctions pressure on Russia to deprive it of the means to continue its barbaric war on Ukraine. Grateful to Italy for its comprehensive support of Ukraine at this critical time.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 25, 2022
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.