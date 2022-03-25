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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба обсудил с главой МИД Италии усиление санкций против РФ

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Кулеба: Мы с главой МИД Италии оба разделяем необходимость усиления санкционного давления на Россию
Кулеба: Мы с главой МИД Италии оба разделяем необходимость усиления санкционного давления на Россию
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 25 марта провел телефонный разговор с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

"Мы оба разделяем необходимость усиления санкционного давления на Россию, чтобы лишить ее средств для продолжения варварской войны с Украиной. Благодарен Италии за всестороннюю поддержку Украины в это критическое время", – заявил министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Италия, санкции, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Луиджи Ди Майо
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