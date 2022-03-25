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Хельсинки приостанавливают железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом

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Последние рейсы поезда Allegro состоятся 27 марта
Последние рейсы поезда Allegro состоятся 27 марта
Фото: depositphotos.com

Железнодорожная компания VR с 28 марта прекращает железнодорожное сообщение между Хельсинки и Санкт-Петербургом на неопределенное время. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В воскресенье, 27 марта, из Хельсинки в Санкт-Петербург отправится только утренний рейс поезда Allegro, а дневной поезд отменен. Оба рейса из Санкт-Петербурга в Хельсинки в воскресенье будут выполняться в обычном режиме.

"До сих пор мы продолжали эксплуатировать Allegro в соответствии с официальными инструкциями, и цель заключалась в том, чтобы обеспечить доступ финнов в Финляндию. За эти недели люди, которые хотели уехать из России, успели покинуть страну. Теперь, по данным контроля госсобственности, продолжать движение Allegro больше нецелесообразно из-за санкций, поэтому мы приостановим движение", – сказал директор по пассажирским перевозкам Топи Симола.

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Контекст:

В ответ на нападение России на Украину страны Запада – США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия, Япония и другие – ввели против РФ несколько пакетов санкций и ограничений. В частности, 27 февраля Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для России.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7,6 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, транспорт, санкции, Санкт-Петербург, Финляндия, железная дорога, Хельсинки
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