Хельсинки приостанавливают железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом

В воскресенье, 27 марта, из Хельсинки в Санкт-Петербург отправится только утренний рейс поезда Allegro, а дневной поезд отменен. Оба рейса из Санкт-Петербурга в Хельсинки в воскресенье будут выполняться в обычном режиме.

"До сих пор мы продолжали эксплуатировать Allegro в соответствии с официальными инструкциями, и цель заключалась в том, чтобы обеспечить доступ финнов в Финляндию. За эти недели люди, которые хотели уехать из России, успели покинуть страну. Теперь, по данным контроля госсобственности, продолжать движение Allegro больше нецелесообразно из-за санкций, поэтому мы приостановим движение", – сказал директор по пассажирским перевозкам Топи Симола.

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