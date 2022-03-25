Канада, Австралия, Япония ввели новые санкции против России и Беларуси

Санкции против Беларуси и РФ введены из-за агрессии против Украины Фото: depositphotos.com

Канада ввела санкции против 160 членов Совета Федерации Российской Федерации, говорится на сайте правительства страны. Санкции Канады предусматривают замораживание активов и запрещают гражданам и физическим лицам Канады вести какие-либо дела с подсанкционными лицами.

Также Канада анонсировала новые запреты на экспорт определенных товаров и технологий в РФ с целью ослабления возможностей российской армии.

Правительство Австралии ввело санкции в отношении 22 российских пропагандистов, в том числе из RT, Фонда стратегической культуры, InfoRos и NewsFront, сообщил МИД страны. "Новая газета" уточняет, что под санкции попали главред RT Маргарита Симоньян, телеведущие Тигран Кеосаян и Ольга Скабеева.

Также санкции ввели в отношении самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и членов его семьи – сына Виктора Лукашенко и жены Галины Лукашенко.

Япония ввела санкции против 80 компаний и 25 физлиц, говорится на сайте МИД страны. Под ограничения попали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его супруга Татьяна Навка и их дети Елизавета и Николай. В список также добавлены родственники секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и первого замруководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко.

В санкционный список компаний попали, в частности, Миасский автозавод, судостроительный завод "Вымпел", Амурский судостроительный завод, производитель электроники "Байкал Электроникс", производственный комплекс "ПО "Стрела", машиностроительный завод "Звезда" и другие.

Война России против Украины. Главное (обновляется)