Канада, Австралия, Япония ввели новые санкции против России и Беларуси

Канада ввела санкции против 160 членов Совета Федерации Российской Федерации, говорится на сайте правительства страны. Санкции Канады предусматривают замораживание активов и запрещают гражданам и физическим лицам Канады вести какие-либо дела с подсанкционными лицами.
Также Канада анонсировала новые запреты на экспорт определенных товаров и технологий в РФ с целью ослабления возможностей российской армии.
Правительство Австралии ввело санкции в отношении 22 российских пропагандистов, в том числе из RT, Фонда стратегической культуры, InfoRos и NewsFront, сообщил МИД страны. "Новая газета" уточняет, что под санкции попали главред RT Маргарита Симоньян, телеведущие Тигран Кеосаян и Ольга Скабеева.
Также санкции ввели в отношении самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и членов его семьи – сына Виктора Лукашенко и жены Галины Лукашенко.
Япония ввела санкции против 80 компаний и 25 физлиц, говорится на сайте МИД страны. Под ограничения попали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его супруга Татьяна Навка и их дети Елизавета и Николай. В список также добавлены родственники секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и первого замруководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко.
В санкционный список компаний попали, в частности, Миасский автозавод, судостроительный завод "Вымпел", Амурский судостроительный завод, производитель электроники "Байкал Электроникс", производственный комплекс "ПО "Стрела", машиностроительный завод "Звезда" и другие.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В ответ на нападение России на Украину страны Запада – США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия, Япония и другие – ввели против РФ несколько пакетов санкций. В санкционные списки попал и президент РФ Владимир Путин.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7,6 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.