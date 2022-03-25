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Канада, Австралия, Япония ввели новые санкции против России и Беларуси

Санкции против Беларуси и РФ введены из-за агрессии против Украины
Санкции против Беларуси и РФ введены из-за агрессии против Украины
Фото: depositphotos.com

Санкционное давление на РФ и Беларусь за нападение на Украину продолжается. Новые ограничения ввели Канада, Австралия и Япония.

Канада ввела санкции против 160  членов Совета Федерации Российской Федерации, говорится на сайте правительства страны. Санкции Канады предусматривают замораживание активов и запрещают гражданам и физическим лицам Канады вести какие-либо дела с подсанкционными лицами.

Также Канада анонсировала новые запреты на экспорт определенных товаров и технологий в РФ с целью ослабления возможностей российской армии.

Правительство Австралии ввело санкции в отношении 22 российских пропагандистов, в том числе из RT, Фонда стратегической культуры, InfoRos и NewsFront, сообщил МИД страны. "Новая газета" уточняет, что под санкции попали главред RT Маргарита Симоньян, телеведущие Тигран Кеосаян и Ольга Скабеева.

Также санкции ввели в отношении самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и членов его семьи – сына Виктора Лукашенко и жены Галины Лукашенко.

Япония ввела санкции против 80 компаний и 25 физлиц, говорится на сайте МИД страны. Под ограничения попали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его супруга Татьяна Навка и их дети Елизавета и Николай. В список также добавлены родственники секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и первого замруководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко.

В санкционный список компаний попали, в частности, Миасский автозавод, судостроительный завод "Вымпел", Амурский судостроительный завод, производитель электроники "Байкал Электроникс", производственный комплекс "ПО "Стрела", машиностроительный завод "Звезда" и другие.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину страны Запада – США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия, Япония и другие – ввели против РФ несколько пакетов санкций. В санкционные списки попал и президент РФ Владимир Путин. 

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7,6 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, Канада, Япония, Австралия, санкции, пропаганда, Дмитрий Песков, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, Татьяна Навка, Тигран Кеосаян, Ольга Скабеева
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