"Альфа-Банк", Тиньков, Греф. Великобритания расширила санкции против РФ и ее пособников

В частности, под санкции попали:
В список вошли и несколько украинцев. Среди них депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин, бывший член Партии регионов Владимир Сивкович и депутат-коллаборационист из Мелитополя Галина Данильченко.
В санкционный список добавили "Альфа-Банк", "Газпромбанк", "Россельхозбанк", "СМП банк", "Уральский банк реконструкции и развития", одного из крупнейших производителей алмазов – группу компаний "Алроса", российское экспортное кредитное агентство "Эксар", крупнейшую российскую генерирующую компанию "Русгидро", Российские железные дороги, Минский завод тягачей, ЧВК "Вагнер".
Введенные санкции предполагают заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию.
После признания Россией "ЛДНР" и начала полномасштабного вторжения в Украину Великобритания ввела несколько пакетов санкций против России.
22 февраля под санкции попали банк "Россия", "Индустриальный сберегательный банк", "Черноморский банк развития", "Генбанк" и "Промсвязьбанк". Также ограничения затронули трех российских миллиардеров из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина – Геннадия Тимченко, Аркадия и Игоря Ротенбергов.
24 февраля было объявлено о санкциях против банка ВТБ и Аэрофлота, 3 марта – против олигархов Алишера Усманова и Игоря Шувалова, 10 марта – против бизнесменов Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, главы "Роснефти" Игоря Сечина, председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, президента "Транснефти" Николая Токарева, главы банка ВТБ Андрея Костина, председателя совета директоров банка "Россия" Дмитрия Лебедева.