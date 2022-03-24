"Альфа-Банк", Тиньков, Греф. Великобритания расширила санкции против РФ и ее пособников

Под санкции Британии попали 33 физлица и 26 юридических лиц Фото: depositphotos.com

В частности, под санкции попали:

глава "Сбербанка" Герман Греф;

первый зампред правления "Сбербанка" Лев Хасис;

предполагаемая приемная дочь Сергея Лаврова Полина Ковалева;

сын главы "Роснефти" Игоря Сечина Иван;

бизнесмен и основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков;

партнер Романа Абрамовича Евгений Швидлер.

В список вошли и несколько украинцев. Среди них депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин, бывший член Партии регионов Владимир Сивкович и депутат-коллаборационист из Мелитополя Галина Данильченко.

В санкционный список добавили "Альфа-Банк", "Газпромбанк", "Россельхозбанк", "СМП банк", "Уральский банк реконструкции и развития", одного из крупнейших производителей алмазов – группу компаний "Алроса", российское экспортное кредитное агентство "Эксар", крупнейшую российскую генерирующую компанию "Русгидро", Российские железные дороги, Минский завод тягачей, ЧВК "Вагнер".

Введенные санкции предполагают заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию.