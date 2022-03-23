США введут санкции против более 300 депутатов Госдумы РФ – СМИ

Советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что США вместе с союзниками объявят о новом пакете санкций против РФ 24 марта, во время визита президента США в Европу.

По данным The Wall Street Journal, ограничения коснутся более 300 депутатов Госдумы (всего в нижней палате парламента 450 депутатов). В целом в новый санкционный список попадет 400 человек.

11 марта США ввели санкции против 12 депутатов Госдумы, в том числе против спикера Вячеслава Володина и лидера фракции КПРФ Геннадия Зюганова, сообщило министерство финансов страны. Эти депутаты, как объяснил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прай, "возглавили усилия по признанию так называемых Донецкой и Луганской народных республик", отметил Forbes. Вся собственность этих политиков на территории США была заблокирована, кроме того, физическим и юридическим лицам США запретили иметь с ними дело.

Новые санкции, по информации источников The New York Times, будут более широкими, чем введенные 11 марта, но "их детали все еще дорабатываются".

Война России против Украины. Главное (обновляется)