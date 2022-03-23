США введут санкции против более 300 депутатов Госдумы РФ – СМИ

Советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что США вместе с союзниками объявят о новом пакете санкций против РФ 24 марта, во время визита президента США в Европу.
По данным The Wall Street Journal, ограничения коснутся более 300 депутатов Госдумы (всего в нижней палате парламента 450 депутатов). В целом в новый санкционный список попадет 400 человек.
11 марта США ввели санкции против 12 депутатов Госдумы, в том числе против спикера Вячеслава Володина и лидера фракции КПРФ Геннадия Зюганова, сообщило министерство финансов страны. Эти депутаты, как объяснил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прай, "возглавили усилия по признанию так называемых Донецкой и Луганской народных республик", отметил Forbes. Вся собственность этих политиков на территории США была заблокирована, кроме того, физическим и юридическим лицам США запретили иметь с ними дело.
Новые санкции, по информации источников The New York Times, будут более широкими, чем введенные 11 марта, но "их детали все еще дорабатываются".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7,1 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
Полный список американских санкций против России за агрессию в отношении Украины опубликован на сайте министерства финансов США.
США, в частности, отключили часть российских банков от международной межбанковской системы SWIFT, наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы, ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и лишили РФ статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.
Кроме того, США ввели персональные санкции против президента РФ Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба вооруженных сил России Валерия Герасимова. В Вашингтоне подчеркнули, что редко прибегают к включению лидеров государств в санкционный список. "Путин присоединяется к очень небольшой группе, в которую входят такие деспоты, как [лидер Северной Кореи] Ким Чен Ын, [считающий себя президентом Беларуси] Александр Лукашенко и [президент Сирии] Башар Асад", – подчеркнули в министерстве финансов США.