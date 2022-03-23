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США введут санкции против более 300 депутатов Госдумы РФ – СМИ

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Под новые санкции США попадет большинство депутатов Госдумы РФ
Под новые санкции США попадет большинство депутатов Госдумы РФ
Фото: depositphotos.com

На этой неделе президент США Джо Байден введет санкции против сотен членов нижней палаты российского парламента, Госдумы, сообщил ряд американских СМИ, в том числе CNN, The Wall Street Journal и The New York Times, ссылаясь на осведомленный источник.

Советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что США вместе с союзниками объявят о новом пакете санкций против РФ 24 марта, во время визита президента США в Европу

По данным The Wall Street Journal, ограничения коснутся более 300 депутатов Госдумы (всего в нижней палате парламента 450 депутатов). В целом в новый санкционный список попадет 400 человек.

11 марта США ввели санкции против 12 депутатов Госдумы, в том числе против спикера Вячеслава Володина и лидера фракции КПРФ Геннадия Зюганова, сообщило министерство финансов страны. Эти депутаты, как объяснил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прай, "возглавили усилия по признанию так называемых Донецкой и Луганской народных республик", отметил Forbes. Вся собственность этих политиков на территории США была заблокирована, кроме того, физическим и юридическим лицам США запретили иметь с ними дело.

Новые санкции, по информации источников The New York Times, будут более широкими, чем введенные 11 марта, но "их детали все еще дорабатываются". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7,1 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Полный список американских санкций против России за агрессию в отношении Украины опубликован на сайте министерства финансов США. 

США, в частности, отключили часть российских банков от международной межбанковской системы SWIFT, наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы, ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и лишили РФ статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

Кроме того, США ввели персональные санкции против президента РФ Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба вооруженных сил России Валерия Герасимова. В Вашингтоне подчеркнули, что редко прибегают к включению лидеров государств в санкционный список. "Путин присоединяется к очень небольшой группе, в которую входят такие деспоты, как [лидер Северной Кореи] Ким Чен Ын, [считающий себя президентом Беларуси] Александр Лукашенко и [президент Сирии] Башар Асад", – подчеркнули в министерстве финансов США.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, США, Джо Байден, Госдума, Геннадий Зюганов, война России против Украины, Вячеслав Володин, Нед Прайс
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