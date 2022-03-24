США ввели новые санкции против РФ. Под ограничения попали 328 депутатов Госдумы, десятки компаний и глава "Сбербанка"

"Соединенные Штаты вместе с нашими партнерами и союзниками бьют в сердце способности России финансировать и вести свою войну и зверства против Украины. Госдума России продолжает поддерживать вторжение Путина, душит свободный поток информации и нарушает основные права граждан России. Мы призываем приближенных к Путину прекратить и осудить эту войну", – заявила министр финансов Джанет Л. Йеллен, комментируя введение в действие нового санкционного пакета.

Так, под санкции попали все 328 депутатов Госдумы, которые проголосовали за обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "независимость" территорий, оккупированных российскими группировками "ЛДНР". В ведомстве подчеркнули, что это решение Путин использовал для оправдания войны против Украины.

Также ограничительные меры введены против главы крупнейшего российского госбанка – "Сбербанка" – Германа Грефа, которого минфин называет "доверенным лицом Путина".

Кроме того, в санкционный список внесены десятки предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ, которые производят или ремонтируют военную технику, поставляют оборудование или программное обеспечение российским военным. В частности, под санкции попали АО "Вертолеты России" (в концерн входит более 10 предприятий, выпускающих или ремонтирующих авиатехнику), НПК "Техмаш" (производит боеприпасы), НПО "Высокоточные системы", АО "Корпорация тактических ракет" и другие.

В минфине подчеркнули, что все имущество и активы указанных физлиц и компаний, которые находятся под юрисдикцией США, будут заблокированы. Также запрещаются предоставление средств, товаров или услуг, а также проведение любых расчетов с фигурантами санкционного списка.