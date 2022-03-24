Украина привлекла более 26 млрд грн от продажи военных акций – Минфин

Он сказал, что министерство каждую неделю проводит аукцион по размещению облигаций.

"Уже проведены четыре таких аукциона. Мы привлекли более 26 млрд грн. Каждый гражданин Украины может приобщиться к этой программе. На сайте Минфина вы можете получить информацию, как через уполномоченные банки сделать свой вклад в победу, дать возможность правительству создавать условия для выполнения всех функций", – объяснил Марченко.

По его словам, до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и после него Минфин привлек в бюджет более $3 млрд. Это средства, которые Украина получила от МВФ, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка.

Марченко добавил, что грантовую помощь Украине предоставило правительство Италии.

"Мы также ведем переговоры с Великобританией, Латвией, Литвой, Данией и другими странами ЕС, которые также изъявили желание оказать нам грантовую помощь", – уточнил он.