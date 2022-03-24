ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Украина привлекла более 26 млрд грн от продажи военных акций – Минфин

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Марченко сообщил, что министерство каждую неделю проводит аукцион по размещению облигаций
Марченко сообщил, что министерство каждую неделю проводит аукцион по размещению облигаций
Фото: Міністерство фінансів України / Facebook

Украина привлекла более 26 млрд грн от продажи военных акций, они пойдут на поддержку экономики. Об этом 24 марта в ходе брифинга, который опубликован в YouTube-канале Кабинета Министров, сообщил министр экономики Сергей Марченко.

Он сказал, что министерство каждую неделю проводит аукцион по размещению облигаций.

"Уже проведены четыре таких аукциона. Мы привлекли более 26 млрд грн. Каждый гражданин Украины может приобщиться к этой программе. На сайте Минфина вы можете получить информацию, как через уполномоченные банки сделать свой вклад в победу, дать возможность правительству создавать условия для выполнения всех функций", – объяснил Марченко.

По его словам, до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и после него Минфин привлек в бюджет более $3 млрд. Это средства, которые Украина получила от МВФ, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка.

Марченко добавил, что грантовую помощь Украине предоставило правительство Италии.

"Мы также ведем переговоры с Великобританией, Латвией, Литвой, Данией и другими странами ЕС, которые также изъявили желание оказать нам грантовую помощь", – уточнил он.

Контекст:

Киевская школа экономики (KSE) оценила убытки, нанесенные инфраструктуре Украины российскими оккупантами, в $63 млрд. Согласно анализу KSE, с 24 февраля в Украине повреждены, разрушены или захвачены 411 учреждений образования, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и складов, 15 аэропортов, шесть ТЭС и ГЭС. Кроме того, уничтожено или повреждено более 15 тыс. км автомобильных дорог, 5 тыс. км железнодорожных путей и 350 мостов.

Правительство Украины заявляло, что прямые единовременные потери от российского вторжения уже превысили $500 млрд.

Теги: Украина, экономика, Министерство финансов, аукцион, облигации, война России против Украины, Сергей Марченко, Минфин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Происходящее – это геноцид, огромная трагедия". Макацария осудил нападение РФ на Украину
"Происходящее – это геноцид, огромная трагедия". Макацария осудил нападение РФ на Украину
"Россияне, настоящие ваши родители – Вова Х...йло и патриарх Гундяев". Вертинский записал для населения РФ предпасхальное пожелание
"Россияне, настоящие ваши родители – Вова Х...йло и патриарх Гундяев". Вертинский записал для населения РФ предпасхальное пожелание
Клопотенко: Гимн Украины – пророчество, которое сбывается прямо сейчас. И мы с вами являемся его свидетелями
Клопотенко: Гимн Украины – пророчество, которое сбывается прямо сейчас. И мы с вами являемся его свидетелями
Российские оккупанты похитили худрука Херсонского музыкально-драматического театра. Вскоре его освободили
Российские оккупанты похитили худрука Херсонского музыкально-драматического театра. Вскоре его освободили
Брежнева заявила, что уже почти месяц работает волонтером в Италии
Брежнева заявила, что уже почти месяц работает волонтером в Италии
"Мы чужие на просторах Европы. Нам нужен наш дом, и мы его отстоим". Каминская рассказала о жизни своей семьи в Нидерландах
"Мы чужие на просторах Европы. Нам нужен наш дом, и мы его отстоим". Каминская рассказала о жизни своей семьи в Нидерландах
"Сволочи". Никитюк показала фото автобуса из тревел-шоу "Le Маршрутка" после обстрела российскими оккупантами
"Сволочи". Никитюк показала фото автобуса из тревел-шоу "Le Маршрутка" после обстрела российскими оккупантами
Оладьи из пшена. Рецепт бюджетного блюда от кулинарного эксперта
Оладьи из пшена. Рецепт бюджетного блюда от кулинарного эксперта
  Астафьева: Очень много друзей уехали и даже не предложили поехать. Это очень больно
  Астафьева: Очень много друзей уехали и даже не предложили поехать. Это очень больно
Loboda осталась в Украине без страницы в Instagram. Певица заявила, что это сделали "циничные заказчики", но затем отредактировала пост
Loboda осталась в Украине без страницы в Instagram. Певица заявила, что это сделали "циничные заказчики", но затем отредактировала пост
"Вообще-то у него есть семья!" Каминская взбудоражила сеть романтическими коллажами с лицом Арестовича
"Вообще-то у него есть семья!" Каминская взбудоражила сеть романтическими коллажами с лицом Арестовича
"Очень хочу написать песню о победе". Могилевская рассказала, какой будет Украина после победы над российскими оккупантами
"Очень хочу написать песню о победе". Могилевская рассказала, какой будет Украина после победы над российскими оккупантами
"Всегда со мной". Вакарчук показал любимую игрушку своего сына
"Всегда со мной". Вакарчук показал любимую игрушку своего сына
Звезда "Игры престолов" Мейси Уильямс поддержала Украину
Звезда "Игры престолов" Мейси Уильямс поддержала Украину
Сумская рассказала, почему после нападения РФ на Украину не хочет покидать Киев
Сумская рассказала, почему после нападения РФ на Украину не хочет покидать Киев
"Будьте добрее". Дурнев перешел на украинский язык и попросил не критиковать его за ошибки
"Будьте добрее". Дурнев перешел на украинский язык и попросил не критиковать его за ошибки
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева (22594)
2
Сумская объяснила молчание проживающей в РФ дочери о войне в Украине тотальной зависимостью от обстоятельств (18648)
3
Астафьева: Очень много друзей уехали и даже не предложили поехать. Это очень больно (18036)
4
"Вообще-то у него есть семья!" Каминская взбудоражила сеть романтическими коллажами с лицом Арестовича (16868)
5
"Просто скажите, что вам нужно меню №2, и мы все поймем". Клопотенко открыл во Львове бистро, в котором можно поесть бесплатно (11307)
6
"Мои дети здесь все равно чужие". Гвоздева рассказала о жизни в Италии, куда переехала с детьми после нападения РФ на Украину (10180)
7
"Будьте добрее". Дурнев перешел на украинский язык и попросил не критиковать его за ошибки (7886)
8
"Россияне, настоящие ваши родители – Вова Х...йло и патриарх Гундяев". Вертинский записал для населения РФ предпасхальное пожелание (7607)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS