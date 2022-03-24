Украина привлекла более 26 млрд грн от продажи военных акций – Минфин

Он сказал, что министерство каждую неделю проводит аукцион по размещению облигаций.
"Уже проведены четыре таких аукциона. Мы привлекли более 26 млрд грн. Каждый гражданин Украины может приобщиться к этой программе. На сайте Минфина вы можете получить информацию, как через уполномоченные банки сделать свой вклад в победу, дать возможность правительству создавать условия для выполнения всех функций", – объяснил Марченко.
По его словам, до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и после него Минфин привлек в бюджет более $3 млрд. Это средства, которые Украина получила от МВФ, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка.
Марченко добавил, что грантовую помощь Украине предоставило правительство Италии.
"Мы также ведем переговоры с Великобританией, Латвией, Литвой, Данией и другими странами ЕС, которые также изъявили желание оказать нам грантовую помощь", – уточнил он.
Киевская школа экономики (KSE) оценила убытки, нанесенные инфраструктуре Украины российскими оккупантами, в $63 млрд. Согласно анализу KSE, с 24 февраля в Украине повреждены, разрушены или захвачены 411 учреждений образования, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и складов, 15 аэропортов, шесть ТЭС и ГЭС. Кроме того, уничтожено или повреждено более 15 тыс. км автомобильных дорог, 5 тыс. км железнодорожных путей и 350 мостов.
Правительство Украины заявляло, что прямые единовременные потери от российского вторжения уже превысили $500 млрд.