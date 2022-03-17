Палата представителей США приняла законопроект о прекращении "нормальных торговых отношений" с Россией

Конгресс США из-за российской агрессии против Украины проголосовал за прекращение "нормальных торговых отношений" с Россией и Беларусью. Решение должен утвердить Сенат Фото: EPA

Документ был принят при поддержки Демократической и Республиканской партий: 424 голоса "за" при восьми голосах "против".

Авторы законопроекта – председатель Палаты представителей Ричард Нил (Демократическая партия) и республиканец Кевин Брэдли заявили, что "приостановка нормальных торговых отношений [с Россией и Беларусью] является неотъемлемой частью наших усилий по восстановлению мира, спасению жизней и защите демократии".

Лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер заявил, что верхняя палата американского парламента постарается как можно скорее утвердить документ, принятый Палатой представителей. Он также высказал уверенность, что законопроект получит "широкую двухпартийную поддержку".