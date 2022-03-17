Палата представителей США приняла законопроект о прекращении "нормальных торговых отношений" с Россией

Документ был принят при поддержки Демократической и Республиканской партий: 424 голоса "за" при восьми голосах "против".
Авторы законопроекта – председатель Палаты представителей Ричард Нил (Демократическая партия) и республиканец Кевин Брэдли заявили, что "приостановка нормальных торговых отношений [с Россией и Беларусью] является неотъемлемой частью наших усилий по восстановлению мира, спасению жизней и защите демократии".
Лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер заявил, что верхняя палата американского парламента постарается как можно скорее утвердить документ, принятый Палатой представителей. Он также высказал уверенность, что законопроект получит "широкую двухпартийную поддержку".
Президент США Джо Байден на прошлой неделе заявил, что США вместе с партнерами по "Большой семерке" и Европейским союзом намерены лишить Россию статуса "самой благоприятствуемой нации". Как пояснял Байден, этот статус предусматривал, что две страны ведут на наилучших условиях, включая низкие тарифы и уменьшение барьеров для торговли.