Латвия запретила въезд 25 россиянам за поддержку войны в Украине

В черный список попали:
В МИД Латвии пояснили, что все внесенные в список россияне оправдывают и пропагандируют российское вторжение и войну в Украине.
Многие из них, в частности, 18 марта приняли участие в провластном концерте на стадионе "Лужники" в Москве, приуроченном к годовщине аннексии Крыма.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня ровно месяц с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.