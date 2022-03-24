Латвия запретила въезд 25 россиянам за поддержку войны в Украине

В черный список попали:

ведущая канала "Россия" Мария Ситтель;

спортивный комментатор Дмитрий Губерниев;

актер Владимир Машков;

телеведущая Тина Канделаки;

певица Полина Гагарина;

певец Николай Расторгуев;

режиссер Никита Михалков;

певец Стас Михайлов и другие.

В МИД Латвии пояснили, что все внесенные в список россияне оправдывают и пропагандируют российское вторжение и войну в Украине.

Многие из них, в частности, 18 марта приняли участие в провластном концерте на стадионе "Лужники" в Москве, приуроченном к годовщине аннексии Крыма.

Война России против Украины. Главное (обновляется)