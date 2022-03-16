США ввели новые санкции против руководства минобороны РФ и Росгвардии

В частности, Вашингтон решил заморозить все активы 11 высших российских чиновников в сфере обороны, находящиеся под юрисдикцией США.

Речь идет о заместителях министра обороны РФ Алексее Криворучко, Тимуре Иванове, Юнус-Беке Евкурове, Дмитрии Булгакове, Юрии Садовенко, Николае Панкове, Руслане Цаликове и Геннадии Жидко.

Также под санкции попали бывший охранник президента РФ Владимира Путина, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству министерства обороны РФ Дмитрий Шугаев и гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину страны Запада – США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония – ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 6,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.