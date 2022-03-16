Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение УЕФА отстранить российские команды от всех турниров

Решение приняла Апелляционная арбитражная палата CAS.

"Оспариваемое решение остается в силе, и все российские команды и клубы продолжают оставаться отстраненными от участия в турнирах УЕФА", – говорится в сообщении суда.

РФС обжаловал и такое же решение ФИФА. По этому делу разбирательство Спортивного арбитражного суда еще продолжается. Вероятно, оно будет озвучено "в конце этой недели".

28 февраля в связи с вторжением России в Украину ФИФА и УЕФА приняли решение, что все российские команды, сборные и клубы, должны быть исключены из турниров ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления. "Президенты ФИФА и УЕФА надеются, что ситуация в Украине наладится как можно скорее и футбол снова станет ориентиром единства и мира среди людей", – отмечалось в заявлении.

В тот же день УЕФА расторг контракт с российским "Газпромом", который был главным спонсором организации на протяжении 10 лет.