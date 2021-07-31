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Спортивный арбитражный суд оправдал украинских футболистов и тренеров, дисквалифицированных в Армении за договорные матчи

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Суд в Лозанне оправдал девять украинских футболистов
Суд в Лозанне оправдал девять украинских футболистов
Фото: ЕРА

Спортивный арбитражный суд в Лозанне оправдал девять украинских футболистов и двух тренеров клуба "Локомотив Ереван", дисквалифицированных за договорные матчи в Армении. Об этом сообщил в Facebook 29 июля адвокат Юрий Юрченко и опубликовал копию решения суда.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес оправдательный вердикт в отношении тренеров Сергея Литовченко и Анатолия Писковца. Решение также коснулось футболистов Евгения Захарченко, Игоря Быковского, Ярослава Ясницкого, Дмитрия Копытова, Артема Пилипенко, Ильи Ходули, Сергея Дьячука, Антона Антошина и Тимофея Шеремета.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4244155005652002&id=100001726328984

Контекст:

В июле прошлого года комитет по дисциплинарным вопросам и этике Федерации футбола Армении решил дисквалифицировать на различные сроки футбольные клубы "Арагац", "Торпедо", "Масис", "Локомотив Ереван", а также задействованных 58 персон (в том числе 45 пожизненно).

Из-за этого досрочно завершился футбольный сезон. В частности, дисквалифицировали 25 украинцев, 20 из которых получили пожизненную дисквалификацию. В их числе был нынешний главный тренер "Олимпика" Сергей Литовченко, отметил sport.ua.

Теги: футбол, спорт, Армения, Ереван, украинцы, дисквалификация, Спортивный арбитражный суд
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