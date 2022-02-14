Спортивный арбитражный суд допустил российскую фигуристку Валиеву к соревнованиям на Олимпиаде 2022

Суд отклонил жалобы Международного Олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев. Они требовали отстранить Валиеву из-за того, что в ее допинг-пробе нашли запрещенный препарат триметазидин.
В решении суда отметили, что решение не отстранять россиянку от личных соревнований принято с учетом ее статуса "защищенной персоны" (Валиевой 15 лет. – "ГОРДОН"), который не допускает временного отстранения от соревнований.
"Комиссия рассмотрела основополагающие принципы справедливости, пропорциональности, непоправимого вреда и относительный баланс интересов между заявителями и спортсменом... и сочла, что отстранение от участия в соревнованиях на Олимпийских играх в этих обстоятельствах нанесло бы ей непоправимый вред", – отметили в арбитраже.
Зимняя Олимпиада 2022 проходит с 4-го по 20 февраля.
Российская сборная выступает на Играх без национального флага, гимна и названия страны из-за санкций, наложенных на РФ МОК после допингового скандала.
"Санкции истекают через полгода после Олимпийских игр в Пекине, но если МОК посчитает, что в нашей стране не борются с допингом должным образом, то их могут и продлить", – уточнило mkSport.
7 февраля российские фигуристы выиграли командные соревнования. Церемония награждения должна была пройти в тот же день, но ее перенесли на 8 февраля, а затем – на неопределенный срок.
Журналисты, ссылаясь на источники, писали, что проблема связана с тестом на допинг для одного из спортсменов. 9 февраля стало известно, что речь идет о Валиевой, которую называют "российской сенсацией". Как сообщала пресс-служба Олимпиады, девушка стала первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх.