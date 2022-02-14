Спортивный арбитражный суд допустил российскую фигуристку Валиеву к соревнованиям на Олимпиаде 2022

Арбитражный суд решил, что отстранение Валиевой от участия в Играх "нанесло бы ей непоправимый вред" Фото: ЕРА

Суд отклонил жалобы Международного Олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев. Они требовали отстранить Валиеву из-за того, что в ее допинг-пробе нашли запрещенный препарат триметазидин.

В решении суда отметили, что решение не отстранять россиянку от личных соревнований принято с учетом ее статуса "защищенной персоны" (Валиевой 15 лет. – "ГОРДОН"), который не допускает временного отстранения от соревнований.

"Комиссия рассмотрела основополагающие принципы справедливости, пропорциональности, непоправимого вреда и относительный баланс интересов между заявителями и спортсменом... и сочла, что отстранение от участия в соревнованиях на Олимпийских играх в этих обстоятельствах нанесло бы ей непоправимый вред", – отметили в арбитраже.