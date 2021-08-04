Спортивный арбитражный суд подтвердил отстранение украинского легкоатлета Коваленко от участия в Олимпиаде 2020

"Сегодня у меня забрали мое право представлять Украину 5 августа на Олимпийских играх! Ситуация абсурдна и несправедлива во всех отношениях! Что в 2020-м, что в 2021 году у меня было сдано по меньшей мере пять допинг-тестов! А в 2021 году их шесть (три соревновательных и три внесоревновательных)", – написал он.

Легкоатлет уточнил, что не успел сдать внесоревновательную пробу в 63-дневный период. Именно за это, по словам Коваленко, его не допустили к участию в Олимпиаде.

"Но как я мог знать, когда ко мне могут приехать допинг-офицеры, если это все закрытая информация и как я мог успеть это сделать в 63-дневный период, если я попал на Олимпийские игры 2020 за 60 дней до своего старта", – отметил Коваленко.

Спортсмен сказал, что команда юристов за два подготовила заявление почти на 150 страниц с фактами и доказательствами его невиновности.

"Но Спортивный арбитражный суд принял решение о недопуске к старту. Я являюсь членом делегации, я не дисквалифицирован, у меня не обнаружен допинг, я заслужил место представлять Украину в честной борьбе", – подчеркнул он.

Коваленко заявил о готовности к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году.

"Там я и завершу свою карьеру как атлет", – заключил легкоатлет.