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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Проделал гнилую работу для нее". Санкции против РФ отразились на старшей дочери Путина – СМИ

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Воронцова по профессии врач
Воронцова по профессии врач
Скриншот: Roscongress / YouTube

Старшая дочь президента РФ Владимира Путина, 36-летняя Мария Воронцова заморозила открытие элитного медицинского центра для иностранцев в России. Об этом 23 марта сообщило издание The Daily Mail.

Находящийся в изгнании российский журналист-расследователь Сергей Канев заявил, что Путин "проделал гнилую работу для своей старшей дочери", поскольку спровоцировал массивные санкции Запада из-за войны с Украиной.

По его словам, у Воронцовой большая доля в проекте строительства суперсовременного медицинского центра под Санкт-Петербургом, и в планах было привлечение пациентов из Европы и шейхов из стран Персидского залива.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Воронцова является экспертом по редким генетическим заболеваниям у детей. 

Она рассталась со своим мужем – голландским бизнесменом Йорритом Фаассеном. Предположительно, это произошло еще до войны России против Украины. Об этом сообщило издание The Daily Mail.

У Путина, кроме Воронцовой, есть еще 35-летняя дочь Екатерина от первого брака с бывшей бортпроводницей Людмилой Шкребневой и четверо детей от российской гимнастки Алины Кабаевой. Предположительно, у президента РФ также есть внебрачная дочь Елизавета.

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7,1 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Полный список американских санкций против России за агрессию в отношении Украины опубликован на сайте министерства финансов США. 

США, в частности, отключили часть российских банков от международной межбанковской системы SWIFT, наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы, ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и лишили РФ статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

Кроме того, США ввели персональные санкции против президента РФ Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба вооруженных сил России Валерия Герасимова. В Вашингтоне подчеркнули, что редко прибегают к включению лидеров государств в санкционный список. "Путин присоединяется к очень небольшой группе, в которую входят такие деспоты, как [лидер Северной Кореи] Ким Чен Ын, [считающий себя президентом Беларуси] Александр Лукашенко и [президент Сирии] Башар Асад", – подчеркнули в министерстве финансов США.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, журналисты, президент, Мария Воронцова
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