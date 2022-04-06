Верещук об обмене пленными: РФ ставит условие: военных – на военных, гражданских – на гражданских. Нам тоже захватывать россиян по всему миру?

По информации Верещук, сейчас в Украине находятся около 600 российских пленных. Власти непрерывно ведут переговоры об их обмене на украинских защитников, составляют списки, привлекают к процессу Международный Комитет Красного Креста.
"Но есть и отдельная проблема. В заложниках у россиян находятся не только военные, но и многие гражданские украинцы: мэры городов, журналисты, волонтеры, священнослужители, обычные работники, которые никогда не брали в руки оружие. Нам не на кого их менять. Потому что Россия ставит условие: военных – на военных, гражданских – на гражданских", – сказала министр.
Она отметила, что постоянно ставит этот вопрос перед переговорщиками с российской стороны.
"Я постоянно спрашиваю: нам тоже захватывать россиян по всему миру, чтобы выставлять как обменный фонд? Но мы не террористы и не пираты, поэтому не будем так действовать", – добавила Верещук.
Она подчеркнула, что обмен военных на гражданских запрещен Женевской конвенцией.
"Россия ратифицировала нормы международного гуманитарного права, а теперь его не соблюдает... Поэтому я обращаюсь к международному сообществу и правозащитным организациям с требованием вместе добиваться от оккупантов освобождения украинских гражданских людей! Это единственный выход в этой ситуации," – резюмировала Верещук.
28 февраля в Украине начал работу Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, который занимается освобождением и возвращением на родину как украинских, так и российских пленных.
18 марта из интервью генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой "BBC News Україна" стало известно, что в Украине заработали специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов.
1 марта глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что пятерых украинских военных теробороны обменяли на одного российского офицера военной полиции.
Первый полноценный обмен пленными между Украиной и РФ с начала российского вторжения, как сообщала Верещук, состоялся 24 марта. Домой вернулись 19 украинских моряков и 10 военнослужащих. По словам Верещук, взамен Украина выдала 10 российских военных.
Кроме того, 16 марта в результате обмена из плена был освобожден мэр Мелитополя Иван Федоров. В Офисе президента проинформировали, что Федорова обменяли на девять российских военнослужащих 2002–2003 годов рождения.
1 апреля Украина и Россия провели обмен пленными в Запорожской области, в результате которого Украина вернула 86 своих военнослужащих, в том числе 15 женщин, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.