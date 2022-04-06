Верещук об обмене пленными: РФ ставит условие: военных – на военных, гражданских – на гражданских. Нам тоже захватывать россиян по всему миру?

По информации Верещук, сейчас в Украине находятся около 600 российских пленных. Власти непрерывно ведут переговоры об их обмене на украинских защитников, составляют списки, привлекают к процессу Международный Комитет Красного Креста.

"Но есть и отдельная проблема. В заложниках у россиян находятся не только военные, но и многие гражданские украинцы: мэры городов, журналисты, волонтеры, священнослужители, обычные работники, которые никогда не брали в руки оружие. Нам не на кого их менять. Потому что Россия ставит условие: военных – на военных, гражданских – на гражданских", – сказала министр.

Она отметила, что постоянно ставит этот вопрос перед переговорщиками с российской стороны.

"Я постоянно спрашиваю: нам тоже захватывать россиян по всему миру, чтобы выставлять как обменный фонд? Но мы не террористы и не пираты, поэтому не будем так действовать", – добавила Верещук.

Она подчеркнула, что обмен военных на гражданских запрещен Женевской конвенцией.

"Россия ратифицировала нормы международного гуманитарного права, а теперь его не соблюдает... Поэтому я обращаюсь к международному сообществу и правозащитным организациям с требованием вместе добиваться от оккупантов освобождения украинских гражданских людей! Это единственный выход в этой ситуации," – резюмировала Верещук.