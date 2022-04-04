"Избивали, стреляли, запугивали". Денисова рассказала, как оккупанты относятся к украинским военнопленным

"РФ грубо нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Эти факты подтвердились во время последнего освобождения из вражеского плена граждан Украины", – написала она.
Омбудсмен передала, что именно ей рассказали после освобождения из плена украинские военнослужащие.
"Держали в поле, в яме, в гараже. Периодически выводили по одному: избивали прикладами, стреляли возле уха, запугивали. [...] Вывезли в неизвестном направлении и поселили в палаточном городке при температуре воздуха минус 20 градусов, в результате чего у многих ребят отморожены конечности. К ним относились как к заключенным, морально давили, а во время прогулок во дворике спускали собаку", – рассказала Денисова.
Украинцев, захваченных на острове Змеиный, оккупанты доставили в Севастополь, где их "местные репортеры начали использовать в целях пропаганды, рассказывая о гуманизме российской власти, которая организовала доставку пленных домой".
"Такие действия со стороны России являются нарушением ст. 13 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, в которой подчеркивается гуманное обращение с военнопленными. Кроме того, военнопленные всегда должны быть защищены, в частности от актов насилия или запугивания, а также от обид и любопытства публики", – подчеркнула Денисова.
Также, по ее словам, "кое-где по несколько дней граждан Украины морили голодом".
Украинский омбудсмен призвала комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека провести расследования действий в Украине российских войск.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украина и Россия обменивались военнопленными дважды с начавшегося 24 февраля масштабного вторжения в Украину.
Первый полноценный обмен состоялся 24 марта. Домой вернулись 19 украинских моряков и 10 военнослужащих. По данным украинских властей, взамен Украина выдала 10 российских военных.
Второй обмен военнопленными прошел 1 апреля. Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что из плена вернулись 86 украинских военнослужащих, среди которых 15 женщин.
29 марта Денисова рассказывала, что с российскими военнопленными Украина ведет себя в рамках Женевской конвенции.