"Избивали, стреляли, запугивали". Денисова рассказала, как оккупанты относятся к украинским военнопленным

"РФ грубо нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Эти факты подтвердились во время последнего освобождения из вражеского плена граждан Украины", – написала она.

Омбудсмен передала, что именно ей рассказали после освобождения из плена украинские военнослужащие.

"Держали в поле, в яме, в гараже. Периодически выводили по одному: избивали прикладами, стреляли возле уха, запугивали. [...] Вывезли в неизвестном направлении и поселили в палаточном городке при температуре воздуха минус 20 градусов, в результате чего у многих ребят отморожены конечности. К ним относились как к заключенным, морально давили, а во время прогулок во дворике спускали собаку", – рассказала Денисова.

Украинцев, захваченных на острове Змеиный, оккупанты доставили в Севастополь, где их "местные репортеры начали использовать в целях пропаганды, рассказывая о гуманизме российской власти, которая организовала доставку пленных домой".

"Такие действия со стороны России являются нарушением ст. 13 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, в которой подчеркивается гуманное обращение с военнопленными. Кроме того, военнопленные всегда должны быть защищены, в частности от актов насилия или запугивания, а также от обид и любопытства публики", – подчеркнула Денисова.

Также, по ее словам, "кое-где по несколько дней граждан Украины морили голодом".

Украинский омбудсмен призвала комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека провести расследования действий в Украине российских войск.

Война России против Украины. Главное (обновляется)