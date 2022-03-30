"Кто был ранен – сделаны операции". Денисова сообщила, что пленные военные из РФ удовлетворены отношением к ним в Украине

Об условиях содержания в нем 23 рядовых солдат и 10 офицеров омбудсмен рассказала на брифинге в Брюсселе 29 марта, сообщило "Радіо Свобода".

По словам Денисовой, все права пленных военных, согласно Женевской конвенции, соблюдаются: с офицеров форму не снимали, на ней так и написано: "Армия России".

"Все, кто был ранен, – всем сделаны были необходимые манипуляции, операции, всем предоставляют перевязки, лекарства. Все накормлены", – заявила омбудсмен.

Денисова отметила, что большинство солдат из РФ сдались в плен местным самостоятельно и были напуганы. Отношением украинцев все удовлетворены, российские военные командиры обращаются с ними значительно хуже, добавила Денисова.

"Они приводили примеры мне. Говорят, когда они впервые там были расстреляны почти украинскими войсками, потом собрались в одно какое-то место, и были некоторые ранены. И полковник, командир воинской части прямо на глазах у других солдат пристрелил этого раненого солдата", – подчеркнула уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил 27 марта, что российские оккупанты снимают фейковые видео о якобы "бесчеловечном отношении украинских военных" к российским пленным в целях дискредитации сил обороны Украины.

"Отмечаю: военнослужащие Вооруженных сил Украины и других законных военных формирований неукоснительно соблюдают нормы международного гуманитарного права. Призываю учитывать реалии информационно-психологической войны и доверять только официальным источникам", – заявил он в Facebook.

Война России против Украины. Главное (обновляется)