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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Кто был ранен – сделаны операции". Денисова сообщила, что пленные военные из РФ удовлетворены отношением к ним в Украине

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Большинство солдат из РФ были напуганы, отметила Денисова
Большинство солдат из РФ были напуганы, отметила Денисова
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Пленные российские военные отправляются в места несвободы, одно из них в Киеве посетила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Об условиях содержания в нем 23 рядовых солдат и 10 офицеров омбудсмен рассказала на брифинге в Брюсселе 29 марта, сообщило "Радіо Свобода".

По словам Денисовой, все права пленных военных, согласно Женевской конвенции, соблюдаются: с офицеров форму не снимали, на ней так и написано: "Армия России".

"Все, кто был ранен, – всем сделаны были необходимые манипуляции, операции, всем предоставляют перевязки, лекарства. Все накормлены", – заявила омбудсмен.

Денисова отметила, что большинство солдат из РФ сдались в плен местным самостоятельно и были напуганы. Отношением украинцев все удовлетворены, российские военные командиры обращаются с ними значительно хуже, добавила Денисова.

"Они приводили примеры мне. Говорят, когда они впервые там были расстреляны почти украинскими войсками, потом собрались в одно какое-то место, и были некоторые ранены. И полковник, командир воинской части прямо на глазах у других солдат пристрелил этого раненого солдата", – подчеркнула уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил 27 марта, что российские оккупанты снимают фейковые видео о якобы "бесчеловечном отношении украинских военных" к российским пленным в целях дискредитации сил обороны Украины.

"Отмечаю: военнослужащие Вооруженных сил Украины и других законных военных формирований неукоснительно соблюдают нормы международного гуманитарного права. Призываю учитывать реалии информационно-психологической войны и доверять только официальным источникам", – заявил он в Facebook.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович 5 марта призывал украинских военных гуманно обращаться с пленными российскими солдатами.

По состоянию на 19 марта в Украине в плену находилось 562 российских военных, сообщала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Для военнопленных российских оккупантов в Украине, в соответствии с нормами международного права, создали специальные лагеря, они уже работают, говорила генпрокурор Ирина Венедиктова.

24 марта Украина провела обмен пленными с Россией. "Мы обменяли наших моряков. 11 мы оставили им, это их моряки, которых мы спасли в Черном море. Взамен возвращаем 19 наших моряков и 10 пленных", – отметила Верещук.

Теги: Россия, Украина, Людмила Денисова, военные, раненые, пленные, армия РФ, омбудсмен, война России против Украины, конвенция, брифинг, российские военные, российские оккупанты
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