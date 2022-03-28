Пленный российский оккупант рассказал СБУ, что военных, которые отказались воевать в Украине, осудили на 13 лет

Пленный российский военный заявил, что его подразделение, несмотря на то, что оно не было на передовой, разгромили украинские военнослужащие Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

По его словам, 24 февраля он попал на материковую часть Украины из оккупированного Крыма. Часть его сослуживцев, поняв, что являются участниками войны, а не "спецоперации", намеревались отказаться и уже даже "бумажку сделали", однако "старший приехал и сказал, что войны там нет".

Пленный военный также заявил, что его подразделение, несмотря на то, что оно не было на передовой, разгромили украинские военнослужащие – из 30 человек в живых остались только девять.

"Нас просто кинули. Если бы обычная армия была, они бы нас вытащили, наши тела увезли отсюда. Но тела наших на поле у вас лежат", – сказал оккупант, добавив, что вместе с ним были срочники, которые подписали контракты всего за неделю до начала военных действий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)