Оккупанты за сутки 59 раз обстреляли Харьков и область – Синегубов

Синегубов: Зафиксировано около 180 обстрелов противником из РСЗО, в том числе типа "Смерч" Фото: kharkivoda.gov.ua

Под обстрелы попали жилые массивы Харькова Салтовка, Алексеевка, Пятихатки, а также Чугуев и Дергачи.

"Зафиксировано около 180 обстрелов противником из РСЗО, в том числе типа "Смерч", это запрещенные соответствующими международными договорами кассетные боеприпасы", – отметил Синегубов.

По его словам, Вооруженные силы Украины в Харьковской области по некоторым направлениям перешли в контрнаступление. Малая Рогань и Ольховка находятся под контролем украинских военных и зачищены от оккупантов. Освобождено село Гусаровка возле Балаклеи. Ожесточенные бои с оккупантами продолжаются в Изюме.