Российские оккупанты нанесли удар по жилому дому в Харьковской области, погибла семья – глава обладминистрации

"Гоним оккупантов до границ с РФ. Но враг продолжает совершать военные преступления. Сегодня авиаударами атаковали Оскол, который в Изюмском районе. Ракета попала прямо в один из жилых домов. Погибла семья из четырех человек", – написал он.

По данным главы обладминистрации, ранение также получил четырехлетний ребенок.

"Мы не простим ни одну разрушенную семью, не забудем ни одного убитого украинца. То, что творят россияне в Харьковской области и Украине, – не что иное, как терроризм. И они будут отвечать за все, как террористы", – заявил Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)