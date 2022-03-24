"Качественно отработал". В Харьковской области российские оккупанты разбили свои же позиции с вертолета – ОВА

"Российские оккупанты на Харьковщине потерпели очередное фиаско. Причем от самих себя. Утром российский вертолет "качественно отработал" свои же позиции, уничтожил огромное количество личного состава и военной техники оккупационных войск в Малой Рогани. Именно эти оккупанты постоянно обстреливали город Харьков из артиллерийского вооружения и РСЗО", – рассказал Синегубов.
Он выразил надежду, что это "не последний случай самоуничтожения российских оккупантов".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Харьковской области идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, 24 февраля. Сам Харьков активно обстреливают, также в городе задерживают диверсантов.
За время нападения России на Украину в Харьковской области погибло 306 мирных жителей, в том числе 15 детей, сообщил 24 марта в Facebook начальник следственного управления полиции региона Сергей Болвинов.