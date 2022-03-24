"Качественно отработал". В Харьковской области российские оккупанты разбили свои же позиции с вертолета – ОВА

"Российские оккупанты на Харьковщине потерпели очередное фиаско. Причем от самих себя. Утром российский вертолет "качественно отработал" свои же позиции, уничтожил огромное количество личного состава и военной техники оккупационных войск в Малой Рогани. Именно эти оккупанты постоянно обстреливали город Харьков из артиллерийского вооружения и РСЗО", – рассказал Синегубов.

Он выразил надежду, что это "не последний случай самоуничтожения российских оккупантов".

Война России против Украины. Главное (обновляется)