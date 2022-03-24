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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Качественно отработал". В Харьковской области российские оккупанты разбили свои же позиции с вертолета – ОВА

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Российский вертолет уничтожил огромное количество личного состава и военной техники оккупационных войск в Малой Рогани, отметил Синегубов
Российский вертолет уничтожил огромное количество личного состава и военной техники оккупационных войск в Малой Рогани, отметил Синегубов
Фото: Минобороны России / Facebook

В Харьковской области российские военные с вертолета уничтожили огромное количество личного состава и техники войск РФ. Об этом 24 марта в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Российские оккупанты на Харьковщине потерпели очередное фиаско. Причем от самих себя. Утром российский вертолет "качественно отработал" свои же позиции, уничтожил огромное количество личного состава и военной техники оккупационных войск в Малой Рогани. Именно эти оккупанты постоянно обстреливали город Харьков из артиллерийского вооружения и РСЗО", – рассказал Синегубов.

Он выразил надежду, что это "не последний случай самоуничтожения российских оккупантов".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Харьковской области идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, 24 февраля. Сам Харьков активно обстреливают, также в городе задерживают диверсантов.

За время нападения России на Украину в Харьковской области погибло 306 мирных жителей, в том числе 15 детей, сообщил 24 марта в Facebook начальник следственного управления полиции региона Сергей Болвинов.

Теги: Россия, Украина, Харьковская область, вертолет, нападение, РСЗО, артиллерия, вторжение, Харьковская ОГА, обстрелы, война России против Украины, войска, Олег Синегубов, российские военные, российские оккупанты
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