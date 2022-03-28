В Харьковской области оккупанты обстреляли автомобиль, погибла семья

В обстрелянной машине погибла семья: женщина, мужчина и трехлетний ребенок Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Автомобиль Honda CRV был найден на дороге между селами Шевелевка и Гусаровка.

"В машине обнаружена погибшая семья: женщина, мужчина и трехлетний ребенок. По предварительным данным, российские военнослужащие обстреляли автомобиль, в котором находилась семья", – отметили в сообщении.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).



