Российские оккупанты пытаются прорвать оборону под Киевом – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, украинские военнослужащие за сутки уничтожили два танка, одну боевую машину пехоты и один автомобиль оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Группировка сил и средств обороны Киева сдерживает противника, который пытается прорвать оборону с северо-запада и востока с целью взятия под контроль ключевых автодорог и населенных пунктов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская армия продолжает ведение оборонной операции по восточному, юго-восточному и северо-восточному направлениям.

Также продолжаются оборонительные бои в районах населенных пунктов Топольское, Каменка, Сухая Каменка.

В направлениях Гуляйполя и Запорожья украинские военнослужащие эффективно сдерживают продвижение оккупантов.



На авдеевском направлении они отражают штурмовые действия захватчиков в районе Верхнеторецкого.

На волынском и северском направлениях продолжается ведение оборонных операций. Обстановка контролируемая, существенных изменений нет, отмечает Генштаб ВСУ.

Сообщается, что на юге основные усилия украинской армии сосредоточены на обороне Кривого Рога, Запорожья и Николаева, удержании определенных участков морского побережья, охране и обороне объектов критической инфраструктуры.

На донецком и луганском направлениях группировкой Объединенных сил за сутки отбиты пять атак захватчиков.

По данным Генштаба, украинские военнослужащие за сутки уничтожили два танка, одну боевую машину пехоты и один автомобиль оккупантов. Также российская армия имела потери среди личного состава. Данные по количеству уточняются.

Группировкой Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки были уничтожены четыре самолета, один вертолет, два БПЛА разных типов и две крылатые ракеты.

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