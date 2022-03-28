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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожье прибыли более 46,5 тыс. беженцев за 12 дней – горсовет

В Запорожье 27 марта прибыли около 6,5 тыс. беженцев, сообщил Куртев
В Запорожье 27 марта прибыли около 6,5 тыс. беженцев, сообщил Куртев
Фото: Анатолій Куртєв / Facebook

В Запорожье 27 марта прибыли более 6,5 тыс. беженцев, спасающихся от войны. Об этом в Facebook сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"За 12 дней в нашем городе встретили 46 575 человек. Среди них 12 512 детей", – написал Куртев.

Он заверил, что в Запорожье люди "получают необходимую помощь – места для проживания, питание, вещи первой необходимости". Кроме того, им предоставляют необходимую медицинскую и психологическую помощь, добавил Куртев.

https://www.facebook.com/anatoliikurtiev/posts/357699396368615

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Запорожье стало важным перевалочным пунктом для беженцев из Мариуполя, которые покидают разрушенный российскими оккупантами город. По данным властей, ежедневно в Запорожье приезжают несколько тысяч человек.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, медицина, беженцы, Мариуполь, горсовет, помощь, война России против Украины, психолог, питание
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