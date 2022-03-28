В Запорожье прибыли более 46,5 тыс. беженцев за 12 дней – горсовет

"За 12 дней в нашем городе встретили 46 575 человек. Среди них 12 512 детей", – написал Куртев.

Он заверил, что в Запорожье люди "получают необходимую помощь – места для проживания, питание, вещи первой необходимости". Кроме того, им предоставляют необходимую медицинскую и психологическую помощь, добавил Куртев.

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