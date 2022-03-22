Запорожье готово принять до 30 тыс. переселенцев – гендиректор "Запорожстали"

"Метинвест" создал шесть локаций, где принимают переселенцев. Через них прошло уже более 3,5 тыс. человек, сейчас там проживает до 400 украинцев. Людям, которые добираются до нас из Мариуполя, мы предоставляем все необходимое – одежду, продукты, медикаменты, места, где они могут помыться и отдохнуть", – рассказал он.

Также компания совместно с областными властями обеспечила обустройство 2 тыс. дополнительных мест для пострадавших, люди останавливаются там на несколько ночей и едут дальше. Мироненко также сообщил, что в настоящее время агрегаты завода "Запорожсталь" находятся в режиме горячей консервации, но компания рассматривает возможность запуска цеха холодного проката для того, чтобы обеспечить продукцией европейских партнеров.

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