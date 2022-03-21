В Запорожье формируют стратегический запас провизии – "Метинвест"

"Несмотря на то, что запорожские предприятия ["Метинвеста"] временно законсервированы из-за активных боевых действий в регионе, они все равно работают, обеспечивая выполнение гуманитарной миссии в Запорожье. В частности, центр координации принял участие в создании стратегических запасов провизии в Запорожье. Город создаст запас пшеницы, а компания "Метинвест" закупит дополнительно 1 тыс. т зерна и присоединится к организации его доставки в город", – заявили в компании.

Гендиректор "Запорожстали" Александр Мироненко добавил, что "Метинвест" в сотрудничестве с местными властями "принимает превентивные меры, направленные на предотвращение любых кризисов в городе, в том числе и гуманитарного".

По данным пресс-службы "Метинвеста", ежедневно в Запорожье пшеницу доставляют до 40 большегрузных машин – около 350 т в сутки.