Россия обстреляла пригород Запорожья, погибло девять человек

"Во время обстрела 18 марта в пригороде Запорожья девять человек погибли (из них один представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям), 17 ранены (из них три представителя ГСЧС и двое гражданских), еще пять травмированы", – отметил он.

Спикер добавил, что украинские военные за прошедшие сутки уничтожили российский БТР-82 с десантом оккупантов и повредили две БМП, "продолжая наносить огневые поражения противнику как на переднем крае, так и в глубине его оперативного построения и боевых порядков".

По словам Арефьева, по состоянию на 19 марта российские оккупационные силы в Запорожской области остановлены, однако оккупанты из РФ продолжают обстреливать украинские позиции из минометов, танков, ракет и вертолетов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)