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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия обстреляла пригород Запорожья, погибло девять человек

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Украина обороняется от вторжения войск РФ 24 дня
Украина обороняется от вторжения войск РФ 24 дня
Фото: EPA

В результате ракетных обстрелов со стороны российских оккупационных войск в пригороде Запорожья погибло девять человек, 17 получили ранения, пятеро травмированы. Об этом 19 марта рассказал спикер Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев. Видео его выступления опубликовано на странице ОВА в Facebook.

"Во время обстрела 18 марта в пригороде Запорожья девять человек погибли (из них один представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям), 17 ранены (из них три представителя ГСЧС и двое гражданских), еще пять травмированы", – отметил он.

Спикер добавил, что украинские военные за прошедшие сутки уничтожили российский БТР-82 с десантом оккупантов и повредили две БМП, "продолжая наносить огневые поражения противнику как на переднем крае, так и в глубине его оперативного построения и боевых порядков".

По словам Арефьева, по состоянию на 19 марта российские оккупационные силы в Запорожской области остановлены, однако оккупанты из РФ продолжают обстреливать украинские позиции из минометов, танков, ракет и вертолетов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/zoda.gov.ua/videos/697145604741416/

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, Запорожье, военные, вторжение, российская агрессия, война России против Украины
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