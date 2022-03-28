"Суверенитет, территориальная целостность Украины не подлежат сомнениям". Зеленский назвал приоритеты Украины в переговорах с РФ

Так он прокомментировал предстоящие переговоры Украины с РФ, которые должны пройти 28–30 марта в Турции.

"Впереди новый раунд переговоров. Потому что мы ищем мира – реального мира, без затягиваний. Как мне доложили, есть возможность и необходимость в очной встрече уже на территории Турции. Это неплохо. Посмотрим на результат. Наши приоритеты в переговорах известны: суверенитет, территориальная целостность Украины не подлежат сомнениям; действенные гарантии безопасности для нашего государства обязательны. Очевидна и наша цель: мир, скорейшее восстановление нормальной жизни в нашем родном государстве", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Уже состоялись три очных раунда переговоров Украины с РФ, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. "Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявлял советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.

Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын сообщил, что в разговоре с Эрдоганом президент РФ Владимир Путин озвучил шесть требований к Украине: нейтралитет и отказ от будущего вступления в НАТО; демилитаризация и взаимное предоставление гарантий безопасности по австрийской модели; "денацификация"; отмена "помех" для широкого употребления русского языка; признание "ДНР" и "ЛНР"; признание аннексированного Крыма территорией России.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности.